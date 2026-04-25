Çayırova Belediyespor Erkek Basketbol Takımı, 5 yılda Süper Lig'e yükselmekten gururlu

CEM ALİ KUŞ - Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nde 2025-2026 sezonunu şampiyon tamamlayan Çayırova Belediyespor, kurulduktan 5 yıl sonra Basketbol Süper Ligi'ne yükselmenin gururunu yaşıyor.



İlçedeki gençlerden gelen talepten yola çıkarak 2021 yılında kurulan kulüp, aradan geçen zamanda amatörden Süper Lig'e çıkarak basketbol tarihinde az görülen başarıya imza attı.



Müzesine 5 yılda mücadele ettiği liglerden 5 kupa götürmeyi başaran Çayırova Belediyespor, bu yıl Erkekler Federasyon Kupası'nı da kazandı.



Taraftarıyla 5 yıldır bu anı bekleyen mavi-beyazlı takım, Kocaeli'yi 33 yıl aranın ardından temsil edeceği Süper Lig'de başarı kovalayacak.









- "5 yıl sonra 'Süper Lig'e çıkarız' deselerdi inandırıcı gelmeyebilirdi"



Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, AA muhabirine, kurulduktan 5 yıl sonra Süper Lig'e çıkarak tarihi başarı elde ettiklerini söyledi.



Kocaeli'de ilk defa belediye bünyesinde bir takımın Süper Lig'de mücadele edeceğini dile getiren Çiftçi, "Kurulduğumuz 5 yıl içerisinde her bir yılı kapsayacak şekilde başarılara imza attık. Aslında basketbol liginde biz bir ilki başardık. 5 yıl içerisinde kurduğumuz takım, 5 kupa kazanarak Basketbol Süper Ligi'nde mücadele edecek." dedi.



Çiftçi, bu başarıyı elde etmek için çok çalıştıklarını anlatarak, "Çayırova halkı da takıma sahip çıktı. Bu salonda oynadığımız her müsabaka dolu dolu geçti. Takımımız ve seyircimizle Çayırova'ya bu şampiyonluğu hediye ettik. Spor açısından harika başarı hikayesi gibi görünse de ilçemiz açısından da çok önemli bir başarı. Bölgemizi bütün Türkiye'ye duyurmuş olduk." diye konuştu.



Süper Lig'e yükselmenin ilçede güzel atmosfer oluşturduğundan bahseden Çiftçi, bu başarının ilçeye sosyal, kültürel ve ekonomik anlamda katkısının olacağını kaydetti.



Çiftçi, şampiyonluk maçının ardından çok sayıda tebrik telefonu aldığını belirterek, "5 yıl sonra 'Süper Lig'e çıkarız' deselerdi o gün çok inandırıcı gelmeyebilirdi bize ama gördük ki 5 yıl gibi çok kısa sürede iyi niyetle çalışarak hedefe odaklandığınızda başarı da geliyor. Vatandaşlarımızı mutlu görmek de beni ayrı mutlu etti. Bireysel bir başarı değil, takımın ilk maçından şampiyonluk maçının son düdüğüne kadar mücadele eden oyuncularımız vardı." ifadelerini kullandı.



Esnaf Önder Kızıltoprak da bir ilçe takımının, büyük kulüplerin yer aldığı ligde mücadele etmesinin gurur verici olduğunu belirterek, takımı maçlarda destekleyeceklerini söyledi.

