Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükakın, iki yılda yapılan hizmetleri anlattı:

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, kente 2 yılda 55,4 milyar lira yatırım yaptıklarını açıkladı.



"Sadece Hizmet Ettik" sloganıyla Kocaeli Kongre Merkezi'nde düzenlenen programda Büyükakın, son 2 yılda kentte hayata geçirilen yatırımlar, devam eden projeler ve hizmetleri içeren 130 slayttan oluşan sunum yaptı.



Kendisine emanet edilen makamda yer aldığını belirten Büyükakın, hesap verebilirliğin işlerinin parçası olduğunu vurguladı.



Büyükakın, kentin geçen yıl 76 bin kişi göç aldığına, kentten her gün 200 bin kamyonun geçtiğine dikkati çekti.



Kişi başına düşen aktif yeşil alan miktarının bir ülke için önemli gösterge olduğunu dile getiren Büyükakın, bu miktarın 13,7 metrekareyle aşağı yukarı Avrupa standardında olduğunu ifade etti.



Büyükakın, rakamlara bakıldığında kentin en önemli meselesinin ulaşım olduğuna işaret ederek, toplu taşıma ağını ve lojistik hatlarını güçlendirmek istediklerini belirtti.



Körfezray Metro Projesi'nde günde 298 bin yolcu taşımasının hedeflendiğini dile getiren Büyükakın, projede ciddi mesafe alındığını söyledi.



Büyükakın, Güney Metro Projesi'ni bitirdiklerini, Körfezray'la entegre proje yaptıklarını anlattı.



- "Kentsel dönüşüme yönelik yaklaşık 20 bin bağımsız birimle ilgili aksiyon alındı"



Kentsel dönüşüm çalışmalarına da değinen Büyükakın, "Kentsel dönüşümle ilgili 4 bin 680 bağımsız birimin üretimi tamamlandı, 8 bin 663 devam eden bağımsız birim var, projelendirilen 6 bin 996 yani toplamda yaklaşık 20 bin bağımsız birimle ilgili aksiyon alınmış." diye konuştu.



Büyükakın, geri kazanım suyunun önemine dikkati çekerek, şöyle devam etti:



"Kocaeli'de sanayi, yaklaşık senede 40 milyon metreküp su kullanıyor. Geri kazanım suyu kapasitemiz ise 49 milyon metreküp. 17 sanayi tesisi, şu anda onları kullanıyor. Sayısını artırıyoruz. Bunun da teşvikini sağlıyoruz. 40 milyon metreküplük suyu kullanmaları, aslında İhsaniye Barajı'ndan daha büyük katkı. Aynı şey kayıp kaçak oranında da öyle. Türkiye'de kayıp kaçak oranının en düşük olduğu şehiriz. Bursa, en yüksek gibi anlatıyorlar ama Bursa'nın şehir merkezi o, şehrin tamamını esas aldığınızda Kocaeli 1. sırada."



Toplamda 55,4 milyar liralık yatırımlarının olduğu bilgisini paylaşan Büyükakın, "Bunların içinde yatırım değeri olarak ifade edilmeyen işler de var ama toplam bütçe bu ve 0 lira borçlanarak. 6 milyar borcu, 1,6 milyara düşürerek yani borçlanmadık, borç ödedik, üzerine iş yapmaya devam ettik. Bunu yaparken polemik yapmadık. Bu şehrin insanının kaynağını, kamunun parasını, yetimin hakkını bile isteye, kasten ziyan etmedim, israf etmedim. İnsanları kandırabilirsiniz ama yarın hesap gününde Allah'ı kandırma şansınız yok. Bunu düşünerek çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

