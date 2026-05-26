        Kocaeli'de 43. Geleneksel Kent Bayramlaşması yapıldı

        Kocaeli'de 43. Geleneksel Kent Bayramlaşması yapıldı

        Kocaeli Valiliği, Büyükşehir Belediyesi ve Kent Konseyince 43. Geleneksel Kent Bayramlaşması programı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.05.2026 - 15:32 Güncelleme:
        Kocaeli Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen etkinlikte konuşan Vali İlhami Aktaş, birlik ve beraberlik içerisinde nice bayramlara erişme temennisinde bulundu.

        Aktaş, bayramlaşmaya katılanlara teşekkür ederek, "Bölgesinde adeta istikrar adası haline gelen ülkemizde kutladığımız bu bayramların başta İslam coğrafyası olmak üzere tüm dünyada ağız tadıyla kutlanmasını, savaşların ve katliamların sona ermesini Cenabıallah'tan niyaz ediyorum." ifadelerini kullandı.

        Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın ve Kocaeli Kent Konseyi Başkanı Kadir Çetin de herkesin Kurban Bayramı'nı kutladı.


        ​​​​​​​Konuşmaların ardından protokol üyeleri, katılımcılarla bayramlaştı.

        Programa, AK Parti Kocaeli Milletvekilleri Mehmet Akif Yılmaz, Sadettin Hülagü ve Veysal Tipioğlu, Deniz Eğitim Öğretim ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Selçuk Akarı, AK Parti İl Başkanı Şahin Talus, MHP İl Başkanı Kamil Akın, BBP İl Başkanı Metehan Küpçü, bazı ilçe belediye başkanları, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, gaziler ve vatandaşlar katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

