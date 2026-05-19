Kocaeli'de askeri gemiler ziyarete açıldı
Kocaeli'de, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla TCG Tayfun hücumbotu ile TCSG-10 Sahil Güvenlik botu ziyarete açıldı.
İzmit Yat Limanı'nda ziyarete açılan gemiler, ilgi gördü.
Limanda kayıt yaptıran ziyaretçiler, mihmandar gemi personeli eşliğinde botu ve hücumbotu gezdi. Ziyaretçilere, gemilerde bulunan silah sistemleri, teknik donanım ve görev faaliyetleri hakkında bilgi verildi.
Ziyaretçilerin çeşitli bölümlerini inceleme fırsatı bulduğu gemiler, saat 17.00'ye kadar ziyarete açık kalacak.
