        Kocaeli Haberleri Kocaeli'de askeri gemiler ziyarete açıldı

        Kocaeli'de, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla TCG Tayfun hücumbotu ile TCSG-10 Sahil Güvenlik botu ziyarete açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.05.2026 - 13:33 Güncelleme:
        İzmit Yat Limanı'nda ziyarete açılan gemiler, ilgi gördü.

        Limanda kayıt yaptıran ziyaretçiler, mihmandar gemi personeli eşliğinde botu ve hücumbotu gezdi. Ziyaretçilere, gemilerde bulunan silah sistemleri, teknik donanım ve görev faaliyetleri hakkında bilgi verildi.

        Ziyaretçilerin çeşitli bölümlerini inceleme fırsatı bulduğu gemiler, saat 17.00'ye kadar ziyarete açık kalacak.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

