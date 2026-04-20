Kocaeli'de kaçakçılık operasyonunda 1 şüpheli yakalandı

Kocaeli'de düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 1 zanlı gözaltına alındı. Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca kaçakçılıkla mücadele kapsamında çalışma yürütüldü. Bu kapsamda Kartepe'de 1 şüphelinin yapılan üst aramasında, 330 gümrük kaçağı powerbank ile 300 kulaklık ele geçirildi. Gözaltına alınan zanlı hakkında adli tahkikat başlatıldı.

