        Haberler Yerel Haberler Kocaeli Haberleri Kocaeli'de sağanakta zarar gören yollar onarılıyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.05.2026 - 12:57 Güncelleme:
        Kentte dün etkili olan sağanaktan en fazla Başiskele ilçesindeki Yuvacık Barajı çevresi ile Paşadağ Mahallesi etkilendi.

        Büyükşehir Belediyesi ekiplerince Yuvacık Barajı bölgesindeki Hacı Haliller mevkisinde aşırı yağış yüzünden çöken yolda onarım başlatıldı. Çalışmalar kapsamında güzergahta ulaşım kontrollü sağlanıyor.

        Öte yandan yüzde 99 doluluğa ulaşan Yuvacık Barajı'ndan kontrollü su tahliyesi yapılırken, bölgede bulunan derelerdeki akışın da yağışların etkisiyle hızlandığı gözlendi.

        Ekipler, oluşabilecek su birikintilerini önlemek amacıyla debisi yükselen Kiraz Deresi çevresinde iş makineleriyle hazır bekliyor.

        Derelerin getirdiği odun parçaları ile bölgedeki işletmelere ait eşyaların da Yuvacık Barajı yüzeyinde biriktiği görüldü.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        
