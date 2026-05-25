        Kocaeli'den kilometrelerce uzakta bulunan 3 tilki yavrusu Ormanya'da doğal yaşama hazırlanıyor

        Kocaeli'den kilometrelerce uzakta bulunan 3 tilki yavrusu Ormanya'da doğal yaşama hazırlanıyor

        MAKBULE BEYZA GÜNBEY - Yozgat'ta bulunan 3 tilki yavrusu, bakım ve rehabilitasyon süreçleri için getirildikleri Kocaeli'deki doğal yaşam parkı Ormanya'da doğal yaşama hazırlanıyor.

        Giriş: 25.05.2026 - 11:01 Güncelleme:
        Saraykent ilçesinde ormanlık alanda bir çoban tarafından bitkin halde bulunan ve annesiz kaldıkları değerlendirilen 3 tilki yavrusu, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerince teslim alındı.

        Sağlık kontrolleri tamamlanan yavrular, bakım ve rehabilitasyon süreçleri için yaklaşık 1 hafta önce Ormanya'ya getirildi.

        Ağırlık ölçümleri ve gelişim değerlendirmeleri tamamlanan yavrular için yaş ve fiziksel durumlarına uygun beslenme programı oluşturuldu.

        Uzman ekiplerce insan teması en az seviyede tutularak yürütülecek bakım ve rehabilitasyon çalışmalarıyla doğal yaşam becerileri kazandırılacak yavrular, ardından doğal yaşam alanlarına bırakılacak.

        - "Rehabilitasyon süreci insan teması en az olacak şekilde sürdürülüyor"

        Ormanya biyoloğu Recep Bakır, AA muhabirine, yavruların Ormanya'ya getirildikleri ilk andan itibaren veteriner hekimler ve uzman ekipler tarafından kontrol altına alınarak sağlık kontrollerinin gerçekleştirildiğini söyledi.


        Bakır, yavruların doğal davranışlarını kaybetmemeleri adına bakım ve rehabilitasyon sürecinin insan teması en az olacak şekilde sürdürüldüğünü kaydetti.

        Yavrulara doğal beslenme alışkanlıklarını kazandırmak için besleme programları oluşturduklarını dile getiren Bakır, "Temel amacımız yaban hayvanlarını evcilleştirmek ya da insanlara alıştırmak değil, aksine doğal yaşam becerilerini koruyarak onları tekrar doğaya sağlıklı şekilde dönebilecek hale getirmek. Tilki yavrularımız gelişimlerini tamamladıktan sonra avlanma, çevreye uyum sağlama, doğada tek başına hayatta kalma özelliklerini kazandıklarında doğaya salınacak." ifadelerini kullandı.

        Bakır, yavruların merkeze geldiklerinde ürkek ve stres altında olduğunu anlatarak, "Uzman ekiplerimiz tarafından hayvanlara beslenme rasyonları (tüm besin maddelerini dengeli şekilde içeren günlük yem karışımı) uygulandı. Geldiklerinde 1 kilograma yakınlardı. 1 haftalık süreçte doğru beslemeyle 1,5 kilograma kadar çıktılar. Hala insan dokunuşuna karşı hassaslar ve ürkek davranıyorlar. Bu ürkekliklerinin devam etmesi çok normal." diye konuştu.

        İnsanlara yaralı, yavru ya da bakıma muhtaç hayvan bulduklarında yetkili mercilerle iletişime geçmeleri tavsiyesinde bulunan Bakır, "Hayvana çok fazla dokunup onu eve alıp evde beslemeye çalışmamaları gerekiyor. En kısa sürede insana alıştırmadan ve doğal davranışlarını bozmadan yetkili kuruma ulaştırmaları gerekiyor." dedi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

