        Haberler Yerel Haberler Kocaeli Haberleri Kocaelispor-Göztepe maçında 7 taraftar hakkında işlem yapıldı

        Kocaelispor-Göztepe maçında 7 taraftar hakkında işlem yapıldı

        Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Kocaelispor ile Göztepe arasında oynanan maçta 7 taraftar hakkında işlem gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.04.2026 - 20:55 Güncelleme:
        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Turka Araç Muayene Kocaeli Stadyumu'nda dün oynanan müsabakada alınan güvenlik tedbirleri kapsamında denetimler yapıldı.

        Misafir takım Göztepe taraftarlarına yönelik üst ve araç aramalarında, 80'i davul içine gizlenmiş halde 96 meşale, 130 maytap, 1 yoğun sis bombası, 8 döner bıçağı, 1 satır, 14 bıçak ile çeşitli kesici ve delici aletler ele geçirildi.

        Bu kapsamda 7 kişi hakkında "6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğinin Önlenmesine Dair Kanuna Muhalefet" suçundan işlem gerçekleştirildi.

        Olayla bağlantılı diğer kişilerin tespit edilmesi için kamera görüntülerinin incelemeleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

