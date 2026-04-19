Beyşehir'den kısa kısa

Konya'nın Beyşehir ilçesinde kuzugöbeği mantarı toplandı.





Beyşehir Kültür ve Turizm Derneği bünyesinde faaliyet gösteren Beyşehir Treeking ve Doğa Yürüyüşleri Topluluğu tarafından organize edilen etkinliğe 63 doğasever katıldı. İslibucak Ormanı'nda bir araya gelen katılımcılar, kuzugöbeği mantarını bulabilmek için adeta yarıştı.





Toplanan mantarlar, katılımcılar tarafından pişirilerek tüketildi.





Doğaseverler, Kekik Yaylası mevkisinde yaklaşık 5 kilometrelik yürüyüş gerçekleştirdi.



- Bisikletçiler Beyşehir'de ağırlandı



Avrupa ve dünya turuna çıkan Hırvat Dejan Deskoviç, Fransız Milame Bockhl ve Avusturyalı Rapheel Ceshger, Beyşehir ilçesine ulaştı.



Beyşehir Kültür ve Turizm Derneği öncülüğünde ilçeye gelen yabancı bisikletçilere konaklama ve yemek desteği sağlandı.



Dernek Başkanı Mustafa Büyükkafalı, bu hizmetin dünyada nadir görülen bir misafirperverlik örneği olduğunu vurguladı.



