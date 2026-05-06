Beyşehir'den kısa kısa

Beyşehir ilçesinde farkındalık amacıyla kaza yapan bir otomobil sergilendi.



İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından 2-8 Mayıs Karayolu Trafik Haftası dolayısıyla Atatürk Anıtı Meydanı'nda stantlar kuruldu.



Trafik polisleri, öğrencilere ve gençlere trafik kurallarının önemini uygulamalı olarak anlattı.



Etkinlik alanında, şubatta Beyşehir - Antalya kara yolunda meydana gelen yaralamalı trafik kazasına karışan otomobil farkındalık amacıyla sergilendi.



- Beyşehir'de TDİOSB toplantısı yapıldı



Beyşehir ilçesinde Tarıma Dayalı İhtisas Sera Organize Sanayi Bölgesi (TDİOSB) projesine ilişkin toplantı yapıldı.



İlçe Kaymakamlığındaki toplantıya Beyşehir Kaymakamı Mehmet Kemal Akpınar, Belediye Başkanı Adil Bayındır, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Hüseyin Özver ile Ziraat Odası Başkanı Mustafa Ağralı katıldı.



Toplantıda ilçeye kazandırılması planlanan jeotermal sera yatırımlarına ilişkin yol haritası ele alındı.

