        Konya Haberleri Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Altay'dan Kurban Bayramı mesajı

        Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Kurban Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.05.2026 - 13:54 Güncelleme:
        Altay, mesajında milletçe birlik, beraberlik ve kardeşlik ikliminin en güçlü şekilde hissedildiği Kurban Bayramı'na kavuşmanın huzur ve sevincini yaşadıklarını belirtti.

        Kurban Bayramı'nın yardımlaşmanın ve gönül birliğinin güç kazandığı müstesna günler olduğunu, bu günlerin her yardım eli, paylaşılan her lokma ve gönüller arasındaki bağı kuvvetlendirdiğini ifade eden Altay, şunları kaydetti:

        "Rabbim bu mübarek günlerde gönüllerimize huzur, hanelerimize bereket ve tüm İslam alemine birlik ve dirlik nasip eylesin. Gazze'den Doğu Türkistan'a, Arakan'dan dünyanın dört bir yanındaki mazlum coğrafyalara huzur, emniyet ve zafer ihsan eylesin. Bayramda çocukları sevindirmeyi, büyüklerimizi ziyaretle mutlu etmeyi, sıla-i rahimi ve zor durumda olan kardeşlerimizi gözetmeyi unutmayalım. Bu mübarek günlerde hac farizasını yerine getirmek üzere kutsal topraklarda bulunan herkesin ibadetlerinin ve dualarının kabul olmasını niyaz ediyor, haclarının mebrur olmasını temenni ediyorum. Başta kıymetli hemşehrilerim olmak üzere aziz milletimizin ve tüm İslam aleminin mübarek Kurban Bayramı'nı tebrik ediyorum. Bayramın ülkemize, gönül coğrafyamıza ve tüm insanlığa huzur, bereket ve hayırlar getirmesini temenni ediyorum."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

