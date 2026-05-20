        Konya İl Emniyet Müdürlüğünden kupa finali öncesinde sahte bilet uyarısı

        Konya İl Emniyet Müdürlüğünden kupa finali öncesinde sahte bilet uyarısı

        Konya İl Emniyet Müdürlüğü, Trabzonspor ile TÜMOSAN Konyaspor arasında 22 Mayıs Cuma günü Antalya'da yapılacak Ziraat Türkiye Kupası final maçında yaşanabilecek sahte bilet mağduriyetine karşı taraftarları uyardı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.05.2026 - 22:52 Güncelleme:
        İl Emniyet Müdürlüğünden "Sahte bilet tuzaklarına dikkat" başlığıyla yapılan yazılı açıklamada, "Konyaspor-Trabzonspor Ziraat Türkiye Kupası final maçı biletleri yalnızca Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi Passo platformu üzerinden satılmaktadır. Sosyal medya veya elden bilet satılmaz. 'Son birkaç bilet', 'İndirimli final bileti', 'Tanıdık referanslı satış' gibi paylaşımlara itibar etmeyin. Dolandırıcılar orijinal web sitelerini taklit edebilir. Sitenin URL adresini mutlaka kontrol edin. Adres çubuğunda 'https://' ibaresi bulunmasına dikkat edin. İnternet sitelerine ait güvenlik sertifikalarını (SSL) kontrol edin." ifadelerine yer verildi.

        İnternet sitelerindeki yazım hatalarına, garip karakterlere ve farklı uzantılara dikkat edilmesi gerektiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "Arama motorlarında çıkan sponsorlu reklamlara dikkat edin, sahte siteler üst sıralarda çıkabilir. IBAN'a havale/EFT ile ödeme talep eden kişilere karşı dikkatli olun. Kimlik, kart bilgisi, SMS doğrulama kodu ve Passo hesabı şifrenizi kimseyle paylaşmayın. Sosyal medya üzerinden gönderilen linklere tıklamadan önce doğruluğunu kontrol edin. 'Dekont gönderildi', 'Bilet transfer edildi' gibi ekran görüntülerine güvenmeyin. Maç bileti satın alırken ortak Wi-Fi ağları yerine güvenli internet bağlantısı kullanın. Şüpheli durumlarda ekran görüntüsü alın, ödeme yapmayın, ödeme yaptıysanız dekont-sosyal medya yazışmalarının ekran görüntülerini saklayın ve gecikmeden emniyet birimlerine başvurun."


        Açıklamada, vatandaşların mağduriyet yaşamaması adına biletlerin sadece resmi kanallardan alınması gerektiği belirtilerek, şüpheli durumların vakit kaybetmeden 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ve emniyet birimlerine bildirilmesi çağrısında bulunuldu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

