        Haberler Yerel Haberler Konya Haberleri Konya'da "Bizim Çocuklar 9. Türkiye Badminton Şampiyonası" tamamlandı

        Konya'da "Bizim Çocuklar 9. Türkiye Badminton Şampiyonası" tamamlandı

        Konya'da düzenlenen "Bizim Çocuklar 9. Türkiye Badminton Şampiyonası" final müsabakalarıyla sona erdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.04.2026 - 19:10 Güncelleme:
        Konya'da "Bizim Çocuklar 9. Türkiye Badminton Şampiyonası" tamamlandı

        Konya'da düzenlenen "Bizim Çocuklar 9. Türkiye Badminton Şampiyonası" final müsabakalarıyla sona erdi.

        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü koordinesinde, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Türkiye Badminton Federasyonu işbirliğinde düzenlenen şampiyona, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünün ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

        Şampiyonaya 52 ilden katılan 74 kız, 66 erkek sporcu, başarıyla mücadele etti.

        Final müsabakalarının ardından dereceye giren sporculara ödülleri verildi.

        Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Arif Topal, ödül töreninde, şampiyonaya katılan tüm çocukları, gayretlerinden ve başarılarından dolayı tebrik ettiğini söyledi.

        Çocukların sosyal, kültürel ve sportif alanlarda gelişimlerini desteklemeyi sürdüreceklerini belirten Topal, "Çocuklarımızın, geleceğe daha güçlü, özgüvenli ve umut dolu bireyler olarak hazırlanmalarına katkı sunmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

        Etkinliğe, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Çocuk Hizmetleri Genel Müdürü Hasan Basri Alagöz, Türkiye Badminton Federasyonu Başkanı Ercan Yıldız, Rehberlik ve Toplumsal Destek Hizmetleri Daire Başkanı Ayşe Türkay Aydemir ve Gençlik ve Spor İl Müdürü Muzaffer Çintimar da katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Mustafa Türkay Sonel’in ifadesi ortaya çıktı!
        Mustafa Türkay Sonel’in ifadesi ortaya çıktı!
        Kahramanmaraş İl Millî Eğitim Müdürü görevden alındı
        Kahramanmaraş İl Millî Eğitim Müdürü görevden alındı
        Beşiktaş'a Samsun'da soğuk duş!
        Beşiktaş'a Samsun'da soğuk duş!
        İlk 11'ler belli oldu!
        İlk 11'ler belli oldu!
        Bakan Fidan'dan açıklamalar
        Bakan Fidan'dan açıklamalar
        Erzurumspor FK, Süper Lig'e yükseldi!
        Erzurumspor FK, Süper Lig'e yükseldi!
        Korkunç kaza! Bariyerlere çarptı, yangında öldü!
        Korkunç kaza! Bariyerlere çarptı, yangında öldü!
        Kredi kartı limiti düzenlemesi askıya alındı iddiası!
        Kredi kartı limiti düzenlemesi askıya alındı iddiası!
        Trump: İran ile anlaşmaya varılabilir
        Trump: İran ile anlaşmaya varılabilir
        Bursaspor 1. Lig'e yükseldi!
        Bursaspor 1. Lig'e yükseldi!
        "Savaş peşinde değiliz, haklarımızı talep ediyoruz"
        "Savaş peşinde değiliz, haklarımızı talep ediyoruz"
        İran Hürmüz'ü yeniden kapattı
        İran Hürmüz'ü yeniden kapattı
        21. İstanbul Yarı Maratonu'nda zafer Matata ve Gitonga'nın
        21. İstanbul Yarı Maratonu'nda zafer Matata ve Gitonga'nın
        "Süreç bizim için umuttur"
        "Süreç bizim için umuttur"
        Gülistan Doku soruşturmasında son durum
        Gülistan Doku soruşturmasında son durum
        Maratonda robotlar insanları geçti!
        Maratonda robotlar insanları geçti!
        Türkiye'nin '5.0 Devrimi'
        Türkiye'nin '5.0 Devrimi'
        Üç çocuklu hayat
        Üç çocuklu hayat
        Uzun yaşamın sırrı bu 5 bölgede gizli!
        Uzun yaşamın sırrı bu 5 bölgede gizli!
        "Babam eşim tarafından darbedildi"
        "Babam eşim tarafından darbedildi"

        Benzer Haberler

        2. Konya Çocuk Kitap Günleri 22 Nisan'da başlıyor
        2. Konya Çocuk Kitap Günleri 22 Nisan'da başlıyor
        Beyşehir'den kısa kısa
        Beyşehir'den kısa kısa
        Konyaspor, Fenerbahçe maçı hazırlıklarına başladı
        Konyaspor, Fenerbahçe maçı hazırlıklarına başladı
        Ereğli'de Filistin'e destek yürüyüşü
        Ereğli'de Filistin'e destek yürüyüşü
        Beyşehir'de doğa tutkunları hem yürüyüş hem de kuzugöbeği için buluştu
        Beyşehir'de doğa tutkunları hem yürüyüş hem de kuzugöbeği için buluştu
        Bozkır'da 13 dönümlük alanda dev ağaçlandırma projesi
        Bozkır'da 13 dönümlük alanda dev ağaçlandırma projesi