2. Konya Çocuk Kitap Günleri 22 Nisan'da başlıyor

Konya Büyükşehir Belediyesince düzenlenen 2. Konya Çocuk Kitap Günleri" 22-26 Nisan'da gerçekleştirilecek.



Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, yaptığı yazılı açıklamada, "Okumadığın gün karanlıktasın" sloganıyla Selçuklu Kongre Merkezi'nde düzenlenecek etkinliğin 22 Nisan'da başlayacağını belirtti.





Konya'nın merkez dışındaki 28 ilçesinden de farklı okullardan otobüslerle öğrencilerin etkinliğe katılım sağlayacağını belirten Altay, "Tüm minik okurlarımızı ve ailelerimizi yazarlarımızla buluşacakları, yeni kitaplar keşfedecekleri ve unutulmaz anılar biriktirecekleri bu güzel etkinliğe davet ediyorum" ifadesini kullandı.



