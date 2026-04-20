Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Konya'da uzun yıllar sema ayinişeriflerinde görev alan postnişin emekli oldu

        Kültür ve Turizm Bakanlığı Konya Türk Tasavvuf Müziği Topluluğu'nda uzun yıllar postnişin olarak görev yapan Fahri Özçakıl, törenle emekliye ayrıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.04.2026 - 16:12 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Toplulukta postnişin olarak uzun yıllar sema ayinişeriflerinde görev alan Fahri Özçakıl için Mevlana Kültür Merkezi'nde veda töreni düzenlendi.

        Özçakıl, burada AA muhabirine, semazenliğe 1972'de 11 yaşında başladığını, 1991'den itibaren de Konya Türk Tasavvuf Müziği Topluluğu'nda görev yaptığını anlattı.

        Mesleğini gururla icra ettiğini vurgulayan Özçakıl, "Semazen olarak, 2008 yılından itibaren de postnişin olarak bu topluluğun postnişinlik görevini ifa etmeye gayret ettik. Bugün itibarıyla da emekli olmaya hak kazanmış olduk. Şu anda kendimi çok bahtiyar ve mutlu hissediyorum." ifadesini kullandı.

        Veda töreni düzenleyerek kendisini bu mutlu gününde yalnız bırakmayanlara teşekkür eden Özçakıl, şunları kaydetti:

        "Hayatımız burada geçti. Mevlevi mukabeleleri, sema mukabeleleri ile Hazreti Mevlana'nın bize vermiş olduğu o manevi mirası aslına uygun olarak yürütmeye gayret ettik. Hazreti Mevlana'nın bize bırakmış olduğu mirası aslına uygun olarak tekrar gelecek nesillere de aktarabilme düşüncesiyle böyle faaliyetlerimiz oldu. Konya Türk Tasavvuf Müziği Topluluğumuz bu işin, Mevlevi mukabelelerinin, sema mukabelelerinin aynen Osmanlı döneminde Mevlevihanelerde yapılageldiği şekliyle yürütülmesi amacıyla çok başarılı faaliyetler içerisinde. Umarım bundan sonra da sanatçı arkadaşlarımız bizim bırakmış olduğumuz yerden daha üst noktalarda temsillerine devam etmiş olacaklar."

        - "Fahri dedemizin hem topluluğumuza hem Kültür ve Turizm Bakanlığımıza hizmetleri tartışılmaz derecede önemli"

        Konya İl Kültür ve Turizm Müdürü Fikret Fidan da Özçakıl'a emekleri dolayısıyla teşekkür etti.

        Fidan, "Fahri dedemiz, postnişinimiz, ağabeyimiz, büyüğümüzün bugün 54 yılın akabinde emekli olması bizi bir taraftan hüzünlendirip bir taraftan sevindiriyor. Konya Türk Tasavvuf Müziği Topluluğunun nadide üyelerinden biri. Kendisinin geçmişten günümüze hem yetiştirdiği, hem beraber mesai yaptığı ve bundan sonraki süreçte de yetiştireceği insanların çok olacağı kanaatindeyim. Fahri dedemizin hem topluluğumuza hem Kültür ve Turizm Bakanlığımıza hizmetleri tartışılmaz derecede önemli. Bu konuda yolunun, bahtının açık olmasını niyaz ediyorum." ifadelerini kullandı.

        Törene Mevlana'nın 22. kuşaktan torunu Esin Çelebi Bayru, Konya Türk Tasavvuf Müziği Topluluğu Genel Sanat Yönetmeni Ufuk Yürüç ve emekli semazenler ile çok sayıda davetli katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

