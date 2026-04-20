        Haberler Yerel Haberler Konya Haberleri HUDER Konya Şubesi'nden okul saldırılarına ilişkin açıklama

        Hukuki Araştırmalar Derneği (HUDER) Konya Şubesince, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta yaşanan okul saldırılarına ilişkin açıklama yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.04.2026 - 12:29 Güncelleme:
        HUDER Yönetim Kurulu Üyesi avukat Fatih Ruşen, Konya Gazeteciler Cemiyeti'nde düzenlediği basın toplantısında, yaşanan olayların asıl sorumlularının "reyting ve tıklanma" kaygısı güden şer odakları olduğunu belirtti.


        İçeriği anında değiştiren "atla" kültürüyle, çocukların sabır eşiğinin yok edildiğini dile getiren Ruşen, "Sonsuz kaydırma ile iradesi felç edilen bir nesil, gerçek hayattaki en küçük zorlukta şiddete yönelmektedir." dedi.

        Yapılacak düzenlemeyle "sonsuz kaydırma ve otomatik oynatma"nın yasaklanması gerektiğini dile getiren Ruşen, şunları kaydetti:


        "Dikkat süresini yok eden sistemler yasaklanmalı, her 10-15 dakikada bir zorunlu 'fiziksel farkındalık molası' getirilmelidir. Dijital 'sokağa çıkma yasağı' uygulanmalı, 21.00-07.00 saatleri arasında çocuk profilleri tüm algoritmik içerik akışlarından ve bildirimlerden tamamen izole edilmelidir. Algoritmaların bağımlılık yapma ve manipülasyon kapasitesini denetleyecek nörobilimci ve psikologlardan oluşan bağımsız bir 'Dijital Kurul' ivedilikle hayata geçirilmelidir. Oyun içi kumar yasaklanmalıdır."

        Ruşen, hiçbir içerikte suçlunun kahramanlaştırılmaması, kötülüğün normalleştirilmemesi gerektiğini, dizi, oyun veya bir içeriğin, çocuğun şiddet eylemine doğrudan ilham kaynağı oluyorsa, o içeriğin yapımcısından senaristine kadar herkesin hukuken ve cezai olarak sorumlu tutulması gerektiğini vurguladı.

        Ailelerin de kontrolsüzce sokağa bırakmadıkları evlatlarını, kontrolsüzce sanal dünyaya da bırakmaması gerektiğinin altını çizen Ruşen, "Çocuklarınızı asla sahipsiz bırakmamalıyız." dedi.

        Ruşen'e açıklamasında, HUDER Konya Şube Başkanı Levent Babacan ile yönetim kurulu üyeleri de eşlik etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Pezeşkiyan: Savaş kimsenin yararına değil
        ABD-İran ateşkesinin bitmesine son iki gün!
        Lübnan'da Cumhurbaşkanlığı–Hizbullah hattında sessiz kriz büyüyor
        İran basını: ABD'ye ait savaş gemilerine saldırı düzenlendi
        Serdar Öktem suikastının ardından Daltonlar ve Gündoğmuş çeteleri çıktı!
        Arazi satışında sert düşüş
        Çocuk nüfus oranı dipte
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Arkadaşlarına saldırı yapacağını söylemiş
        Bakan Tekin: En küçük bir tavize izin vermeyeceğiz
        Vatandaş ilgilenmedi... Akıllı saatin insanlığı!
        Zirvede fark 4! İşte kalan maçlar
        Türkiye 'En İyi Turizm Köyleri' listesinde 4 adaylık aldı
        Fenerbahçe kupada sahne alıyor!
        Gülistan'ın yakın arkadaşıydı... Rojvelat'ın ölümü şüpheli iddiası!
        Sahnede 'estetik' itirafı
        Düğün fotoğraflarını sildi
        20-26 Nisan haftalık burç yorumları
        Hollywood'un en yüksek ücretini alacak
        Yapay zeka bankacılığı çok hızlı değiştirecek
        Benzer Haberler

        HUDER'den ailelere çocuklarınızı sahipsiz bırakmayın uyarısı
        HUDER'den ailelere çocuklarınızı sahipsiz bırakmayın uyarısı
        Konya'da polisin 'dur' ihtarına uymadı: 350 bin TL para cezası yedi
        Konya'da polisin 'dur' ihtarına uymadı: 350 bin TL para cezası yedi
        Konya'da iş yerinde yangın: 2 yaralı
        Konya'da iş yerinde yangın: 2 yaralı
        Konya'da oto lastikçiler sanayisinde çıkan yangında 2 kişi yaralandı
        Konya'da oto lastikçiler sanayisinde çıkan yangında 2 kişi yaralandı
        Oto elektrikçi dükkanında yangın: 1'i itfaiye personeli 2 yaralı
        Oto elektrikçi dükkanında yangın: 1'i itfaiye personeli 2 yaralı
        Konya'da "Bizim Çocuklar 9. Türkiye Badminton Şampiyonası" tamamlandı
        Konya'da "Bizim Çocuklar 9. Türkiye Badminton Şampiyonası" tamamlandı