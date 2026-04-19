        Konya'da oto lastikçiler sanayisinde çıkan yangında 2 kişi yaralandı

        Konya'nın merkez Selçuklu ilçesinde, oto lastikçiler sanayisindeki bir iş yerinde çıkan yangında 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.04.2026 - 22:42 Güncelleme:
        Horozluhan Mahallesi Çambalı Sokak'ta bulunan iş yerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye itfaiye, 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yangını söndürme çalışmaları sırasında iş yerinde meydana gelen patlama nedeniyle, 1 itfaiye personeli ve 1 iş yeri çalışanı yaralandı.

        Yaralılar, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

        Yangın, yaklaşık 2 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alındı. Ekiplerin soğutma çalışmaları sürüyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

