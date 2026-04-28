        Haberler Yerel Haberler Konya Haberleri Konya'da "Dezenformasyonla Mücadele Eğitici Eğitimi Programı" düzenlendi

        Konya'da "Dezenformasyonla Mücadele Eğitici Eğitimi Programı" düzenlendi

        Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Konya Bölge Müdürlüğünce Dezenformasyonla Mücadele Eğitici Eğitimi Programı düzenlendi.

        Giriş: 28.04.2026 - 15:03 Güncelleme:
        Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Konya Bölge Müdürü Tuncay Karabulut, İletişim Başkanlığı ile paydaş kamu kurum ve kuruluşları arasında imzalanan "Dezenformasyonla Mücadele Kurumlararası İş Birliği Protokolü" kapsamında düzenlenen eğitim seminerinde, gündemin hızla değiştiği teknoloji çağında güvenilir bilginin çok önemli hale geldiğini söyledi.

        Teyit edilmeden doğru kabul edilen bilgilerin çeşitli olumsuz sonuçlar doğurabildiğini belirten Karabulut, şunları kaydetti:

        "Bu sadece şahsi bir konu, kişisel bir durum değil. Aynı zamanda toplumsal anlamda da yanlış algılara ve olumsuzluklara yol açabiliyor. Onun için bugün özellikle Dezenformasyonla Mücadele Eğitici Eğitimi kapsamında bu işi sadece bir kurumun üstlenebileceği bir alan olarak görmüyoruz. Bundan dolayı da Konya'nın bütün ilçelerinden, ayrıca Aksaray ve Karaman'dan, farklı kurumlardan arkadaşlarımızı, sizleri davet ettik. Bütün kurumlarımızla iç içe olmamız gerekiyor. Hep birlikte hareket etmezsek buradaki sorunu çözemeyiz."

        "Her alanda doğru bilgiye ulaşmanın yollarını hep birlikte aramamız gerekiyor." diyen Karabulut, özellikle gençleri dezenformasyondan korumak için mücadele ettiklerini aktardı.

        Karabulut, İngiltere merkezli The Telegraph gazetesinde yakın zaman önce Türkiye aleyhine bir haber yapıldığını belirterek, şöyle devam etti:

        "Başkanlığımız dezenformasyon olduğuna yönelik çalışmalarını delilleriyle ortaya koydu ve haberi kaldırmak zorunda kaldılar. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı sürekli takip ediyor, dünyayı takip ediyor. Ulusalı, yereli, her alanı takip ediyor. Herhangi bir dezenformasyon, yanlış bir bilgi varsa bu bilginin doğrusunu ortaya koymaya çalışıyor. Biz de bugün burada toplandık. Her kurumun çok değerli çalışanları olarak burada bulunuyorsunuz. İnşallah bugün elde ettiğimiz bilgilerle kendi kurumlarımızda bunun çalışmasını birlikte yapacağız. Özellikle burada eğitici eğitimi alan arkadaşlarımız kendi kurumundaki arkadaşlarımıza buradaki çalışmaları anlatacak. Böylelikle toplumun her kesiminin doğru bilgiye ulaşmasının yollarını arayacağız."

        Karabulut'un konuşmasının ardından Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi Uzmanı Ümmühan Yücel "Dijital Çağda Dezenformasyon" başlıklı sunumunu yaptı.

        Yücel, eğitime katılanlara temel kavramları, dezenformasyon türlerini ve motivasyonlarını, dezenformasyonu fark etme ve korunma yollarını örneklerle anlattı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Fenerbahçe seçim tarihini açıkladı!
        Dönen para: 50 milyar TL! 70 kişi tutuklandı!
        Gülistan Doku soruşturmasında o mesajlar dosyada!
        G.Saray'da başarının sırrı istikrar!
        Boğazdaki hareketli anlar kamerada! Gemi karaya oturdu, yalı hasar aldı!
        "Dünya sıkıntılı dönemden geçiyor"
        Menenjit vakaları artıyor mu?
        İşte Tedesco döneminin karnesi!
        Balık tutamayan kişiyi dövüp gasp etmişti! Cezası belli oldu!
        İddia: Vance, Pentagon'un İran raporlarına şüpheyle yaklaşıyor
        Ödev doksan, fikir noksan! Üniversitelerde vekaleten düşünce dönemi!
        "Süreyya" belgeseli çekiliyor
        Yapay zekaya göre şampiyon G.Saray!
        "Onu derhal kovun!"
        12 yıllık evlilik sona erdi
        Karahan'dan 'sıkılaşma' sinyali
        Korku ve manzara aynı yerde: Derebaşı Virajları
        Nasıl tanıştıklarını anlattı
        Bu ülkede 800'den fazla dil konuşuluyor!
        Hızla kazanılan servet
