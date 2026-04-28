Konya'da tefecilik operasyonunda 4 zanlı yakalandı

Konya'da düzenlenen tefecilik operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.



İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, emlakçı ve oto galerici görünümü altında tefecilik yapanlara yönelik çalışma başlattı.



Belirlenen adreslere yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 4 zanlı yakalandı.



Adreslerde yapılan aramalarda, piyasa değeri yaklaşık 30 milyon lira olan ziynet eşyası, 3 milyon lira, 665 avro, 422 senet, 5 çek, 384 uyuşturucu hap ve ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.



Şüphelilerin, emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

