Konya'da 213 yıllık vakıf şartı hastalara meyve ikramıyla yerine getirildi

Konya'da, 213 yıllık vakıf şartı doğrultusunda hastanede tedavi gören hastalara meyve ikram edildi.



Vakıflar Bölge Müdürlüğünce, Merhum İslam Feyzi Efendi Bin Hasan'ın 213 yıl önceki vakfiyesinde yer alan hayır şartı kapsamında Konya Dr. Ali Kemal Belviranlı Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesinde etkinlik düzenlendi.



İki asrı aşan vakıf emanetinin yeniden hayata geçirilmesi amacıyla gerçekleştirilen program kapsamında hastanede tedavi gören 120 hastaya meyve ikramında bulunuldu.



Konya Vakıflar Bölge Müdürlüğünden, etkinliğe ilişkin yapılan yazılı açıklamada, vakıf kültürünün geçmişten bugüne toplumsal dayanışmanın önemli unsurlarından biri olduğu belirtildi.



Geçmişte hayır amacıyla oluşturulan vakıf şartlarının, günümüzde de uygulanmasının, vakıf kurucularının emanetlerini yaşatmasının yanında, toplumdaki yardımlaşma kültürüne de katkı sunduğu ifade edilen açıklamada, benzer çalışmaların sürdürüleceği kaydedildi.

