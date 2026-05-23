Konya'da 138 bin "genç seyyah" İstanbul'u gezdi

Konya Büyükşehir Belediyesi'nin 11. sınıflara yönelik düzenlediği "Genç Seyyah" projesi tamamlandı.



Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, yaptığı yazılı açıklamada, gençlerin geçmişin izlerini anlayan, medeniyet birikimini özümseyen, milli ve manevi değerlerle donanmış bir şekilde yetişmelerine büyük önem verdiklerini belirtti.



Gençlerin tarihi ve kültürel mirasın izlerini yerinde görerek öğrenmelerini çok kıymetli bulduklarını aktaran Altay, "Proje kapsamında bu yıl 31 ilçemizden 25 bin 920 lise öğrencimizi İstanbul'un tarihi ve manevi atmosferiyle buluşturmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Yüksek Hızlı Tren ile gerçekleştirdiğimiz ve 54 sefer olarak planlanan gezilerimizi sorunsuz bir şekilde tamamladık. Bu yılla birlikte projemize katılan öğrenci sayımız 138 bin 496 oldu. Öğrencilerimizin medeniyetimizin izlerini yakından hissetmeleri ve kültürel birikimimizi doğrudan tecrübe etmeleri bizler için son derece anlamlı." ifadelerini kullandı



Altay, ilerleyen yıllarda projeyi sürdüreceklerini sözlerine ekledi.









