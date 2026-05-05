Kale'de çiftçilere sebze fidesi dağıtıldı

Malatya'nın Kale ilçesinde çiftçilere yüzde 50 hibe destekli sebze fidesi dağıtıldı.



Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yürütülen Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi (TAKEP) kapsamında çiftçilere 62 bin 136 sebze fidesi dağıtıldı.



İlgili mevzuatları yerine getirip başvuruda bulunan 55 çiftçiye, 29 bin 16 biber, 23 bin 712 domates, 5 bin 304 patlıcan, 4 bin 104 salatalık fidesi verildi.



Çiftçilerle bir araya gelen İlçe Tarım ve Orman Müdür Vekili Abdullah Akgün, üretimin önemine vurgu yaparak üreticilere bereketli bir sezon diledi.

