Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Malatya Haberleri Malatya'da 25 yıl önce düşen CASA uçağında şehit olan 34 asker anıldı

        Malatya'da 25 yıl önce düşen CASA uçağında şehit olan 34 asker anıldı

        Malatya'da 16 Mayıs 2001 tarihinde düşen CASA uçağında şehit olan 34 asker düzenlenen törenle anıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.05.2026 - 14:11 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Malatya'da 25 yıl önce düşen CASA uçağında şehit olan 34 asker anıldı

        Malatya'da 16 Mayıs 2001 tarihinde düşen CASA uçağında şehit olan 34 asker düzenlenen törenle anıldı.

        Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Akçadağ Şehitler Anıtı önünde gerçekleştirilen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı.

        Programda konuşan Vali Seddar Yavuz, vatan uğruna canlarını feda eden kahraman şehitlerin milletin gönlünde daima yaşayacağını ifade ederek, şehitlik makamının millet nezdinde kutsal değeri bulunduğunu belirtti.

        Konuşmaların ardından protokol üyeleri ile katılımcılar tarafından Şehitler Anıtı'na karanfil bırakıldı.

        Programda ayrıca 2'nci Kara Havacılık Alay Komutanlığına bağlı helikopterler saygı geçişi gerçekleştirdi, şehitler için dua edildi.

        Törene, 2'nci Ordu Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Aydın Kılıç, 7. Ana Jet Üs Komutanı Tuğgeneral Serdar Akkoyun, CHP Genel Başkan Yardımcısı Murat Bakan, Akçadağ Kaymakamı Adem Topaca, Türkiye Harp Malulü Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Malatya Şube Başkanı İsmail Ayvalı, il ve ilçe protokol üyeleri, siyasi parti temsilcileri, şehit aileleri, gaziler ile çok sayıda vatandaş katıldı.

        Diyarbakır'dan Ankara'ya gitmek üzere havalanan CASA CN 235 tipi askeri nakliye uçağının 16 Mayıs 2001'de Malatya'nın Akçadağ ilçesine bağlı Güzyurdu köyü yakınlarında düşmesi sonucu 34 asker şehit olmuştu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: NATO Zirvesi'nde önemli kararlar alınacak
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: NATO Zirvesi'nde önemli kararlar alınacak
        Alman başbakan: Çocuklarını ABD'ye okumaya göndermem
        Alman başbakan: Çocuklarını ABD'ye okumaya göndermem
        Kadın fenomen trafikte hemcinsine kafa attı!
        Kadın fenomen trafikte hemcinsine kafa attı!
        "Enflasyonda kalıcı bozulma olursa sıkılaşacağız"
        "Enflasyonda kalıcı bozulma olursa sıkılaşacağız"
        Rus lider Putin Çin'e gidiyor
        Rus lider Putin Çin'e gidiyor
        40 kişi can vermişti... 1193 günlük firar bitti!
        40 kişi can vermişti... 1193 günlük firar bitti!
        "Akil insan olmak istemiyorum, icraat yapıyorum!"
        "Akil insan olmak istemiyorum, icraat yapıyorum!"
        Sağlık durumuyla ilgili açıklama
        Sağlık durumuyla ilgili açıklama
        Hangi takım ligden düşecek? İşte o ihtimaller
        Hangi takım ligden düşecek? İşte o ihtimaller
        Yağmurların ardından görüntülendi! Koparmanın cezası 699 bin TL
        Yağmurların ardından görüntülendi! Koparmanın cezası 699 bin TL
        Sinem'i katletti kendisini savundu: Suçum yok demiyorum!
        Sinem'i katletti kendisini savundu: Suçum yok demiyorum!
        "Icardi ile görüşmemiz var"
        "Icardi ile görüşmemiz var"
        Fenerbahçe için Jorge Jesus iddiası!
        Fenerbahçe için Jorge Jesus iddiası!
        5 yıllık kabus!
        5 yıllık kabus!
        "Evleniyoruz"
        "Evleniyoruz"
        Boşandılar
        Boşandılar
        Iron Man Robert Downey Jr'ın özdeş sesi: Günyol Bakoğlu
        Iron Man Robert Downey Jr'ın özdeş sesi: Günyol Bakoğlu
        Eyfel Kulesi dolandırıcılığının inanılmaz hikayesi
        Eyfel Kulesi dolandırıcılığının inanılmaz hikayesi
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Bu icat mucidini bile çaresiz bıraktı!
        Bu icat mucidini bile çaresiz bıraktı!

        Benzer Haberler

        MTÜ'de Türk mutfağının kuşakları buluşturan lezzetleri yarıştı
        MTÜ'de Türk mutfağının kuşakları buluşturan lezzetleri yarıştı
        Nesli tehlike altındaki "Peşmen Navruzu" Doğanşehir'de çiçek açtı
        Nesli tehlike altındaki "Peşmen Navruzu" Doğanşehir'de çiçek açtı
        Rektör Akpolat, İpek Yolu Kariyer Fuarı'ndaki stantları ziyaret etti
        Rektör Akpolat, İpek Yolu Kariyer Fuarı'ndaki stantları ziyaret etti
        Kamyon kasasında 83 bin uyuşturucu hap ele geçirildi; 3 gözaltı
        Kamyon kasasında 83 bin uyuşturucu hap ele geçirildi; 3 gözaltı
        Malatya'da yüksek rakımlı bölgelerde çiğdem mesaisi
        Malatya'da yüksek rakımlı bölgelerde çiğdem mesaisi
        Malatya'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 zanlı tutuklandı
        Malatya'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 zanlı tutuklandı