        Malatya Haberleri Malatya'da doludan zarar gören kayısı bahçelerinde hasar tespit çalışmalarına başlandı

        Malatya'da doludan zarar gören kayısı bahçelerinde hasar tespit çalışmalarına başlandı

        Malatya Valisi Seddar Yavuz, dün doludan zarar gören kayısı bahçelerinde İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince hasar tespit çalışmalarına başlandığını bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.04.2026 - 15:06 Güncelleme:
        Malatya'da doludan zarar gören kayısı bahçelerinde hasar tespit çalışmalarına başlandı

        Malatya Valisi Seddar Yavuz, dün doludan zarar gören kayısı bahçelerinde İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince hasar tespit çalışmalarına başlandığını bildirdi.

        Vali Yavuz, ABD merkezli sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda, kentin bazı mahallelerinde dün etkili olan dolunun bazı meyve ve diğer bitkisel üretim alanlarında hasara yol açtığını belirtti.

        Ekiplerin çalışmalarının devam ettiğini aktaran Vali Yavuz, ilk değerlendirmelere göre rakım farklılıklarına bağlı olarak başta kayısı olmak üzere çiçek ve küçük meyve dökümünün meydana geldiğinin tespit edildiğini ifade etti.

        Yavuz, şunları kaydetti:

        "İlk tespitlerin ardından İl Tarım ve Orman Müdürlüğümüze bağlı teknik ekiplerimiz tarafından 27 Nisan 2026 Pazartesi günü sabah saatlerinden itibaren sahada ayrıntılı hasar tespit çalışmalarına başlanacaktır. Yapılacak incelemeler sonucunda zarar durumu netleştirilerek gerekli değerlendirmeler kamuoyu ile paylaşılacaktır. Malatya Valiliği olarak süreci yakından takip ettiğimizi, üreticilerimizin yanında olduğumuzu ve ilgili tüm kurumlarımızın koordinasyon içerisinde çalışmalarını sürdürdüğünü kamuoyunun bilgisine sunarız."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

