Manisa'da bir muhtar zeytinlik alanda ölü bulundu
Manisa'nın Selendi ilçesinde bir muhtar, zeytinlik alanda traktörü üzerinde ölü bulundu.
Manisa'nın Selendi ilçesinde bir muhtar, zeytinlik alanda traktörü üzerinde ölü bulundu.
Kayranlar Mahallesi Firdanlar mevkisindeki zeytinlik alanda bir kişinin traktör üzerinde hareketsiz durduğunu gören vatandaşlar durumu jandarmaya bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.
Ekipler, av tüfeğiyle ateş edilerek öldürüldüğü değerlendirilen kişinin Kayranlar Mahallesi Muhtarı Niyazi Cahan (53) olduğunu belirledi.
Cahan'ın cansız bedeni olay yerindeki incelemenin ardından Selendi Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Ekipler, fail ya da faillerin yakalanması için çalışma başlattı.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.