Manisa'da kanala devrilen otomobildeki 2 kişi öldü, 5 kişi yaralandı

Manisa'nın Salihli ilçesinde otomobilin kurutma kanalına devrilmesi sonucu 1'i çocuk 2 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.



Alınan bilgiye göre, Kemerdamları Mahallesi'nde, Şerif Ç. (32) yönetimindeki 35 LK 635 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki kurutma kanalına devrildi.



Kazada, sürücü Şerif Ç. ile araçta bulunan Gülümser Ç. (28), Nasıf Ç. (8), Senay Ç. (5), Hakan S. (26), Suna Güneş S. (24) ve Filiz A. (18) yaralandı.



İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.



Yaralılar, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla ilçedeki hastanelere kaldırıldı.



Salihli Devlet Hastanesine kaldırılan 8 yaşındaki Nasıf Ç. ile ilçedeki özel bir hastaneye kaldırılan Hakan S, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.



Yaralılardan Senay Ç. ve Filiz A'nın, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesine sevk edildiği öğrenildi.

