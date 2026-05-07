Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Manisa Haberleri Manisa'da şarampole devrilen traktörün sürücüsü öldü

        Manisa'da şarampole devrilen traktörün sürücüsü öldü

        Manisa'nın Alaşehir ilçesinde şarampole devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.05.2026 - 18:54 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Manisa'da şarampole devrilen traktörün sürücüsü öldü

        Manisa'nın Alaşehir ilçesinde şarampole devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti.

        Mustafa Kerman (23) idaresindeki 45 KA 0398 plakalı traktör, Badınca Mahallesi Eskiköy mevkisinde kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

        İhbar üzerine kaza yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin yaptığı kontrolde, devrilen traktörün altında kalan sürücünün yaşamını yitirdiği belirlendi.

        Kaza sırasında karşı yönden gelerek traktöre temas ettiği iddiasıyla 45 ATH 646 plakalı hafif ticari aracın sürücüsü O.O. (60) gözaltına alındı.

        Hafif ticari araçta yolcu olarak bulunduğunu belirten Kazım Ormancı, "Bizi görünce çocuk panikledi zaten. Durana kadar araç kayarak gitmeye devam etti. Biz yol verdik, o devam etti, yol daralınca aşağı düştü." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        "Şoklar büyük ancak yönetilebilir"
        "Şoklar büyük ancak yönetilebilir"
        Gülistan Doku soruşturmasında sıcak gelişme... Son mesajı ortaya çıktı!
        Gülistan Doku soruşturmasında sıcak gelişme... Son mesajı ortaya çıktı!
        Fenerbahçe'de yönetim seçim tarihiyle ilgili toplanacak!
        Fenerbahçe'de yönetim seçim tarihiyle ilgili toplanacak!
        Kabus dolu görüntü! 93 yaşındaki yaşlı adama darp ve gasp!
        Kabus dolu görüntü! 93 yaşındaki yaşlı adama darp ve gasp!
        "Enflasyonda gözlenen bozulmanın orta vadeli görünümü bozmasına izin vermeyeceğiz"
        "Enflasyonda gözlenen bozulmanın orta vadeli görünümü bozmasına izin vermeyeceğiz"
        Dehşet gelişme! Kübra'nın cansız bedenine ait parçalar barajda bulundu!
        Dehşet gelişme! Kübra'nın cansız bedenine ait parçalar barajda bulundu!
        Katar'dan Beyaz Saray'a 400 milyon dolarlık "hediye"
        Katar'dan Beyaz Saray'a 400 milyon dolarlık "hediye"
        Kızını silahla vuran damadını öldürdü! İfadesi ortaya çıktı!
        Kızını silahla vuran damadını öldürdü! İfadesi ortaya çıktı!
        Demokratlar Senato'yu kazanmak için umutlu
        Demokratlar Senato'yu kazanmak için umutlu
        NBC: Özgürlük Projesi'ni Suudi Arabistan engelledi
        NBC: Özgürlük Projesi'ni Suudi Arabistan engelledi
        Togg’dan Çinliler ile iş birliği hamlesi
        Togg’dan Çinliler ile iş birliği hamlesi
        Okan Buruk'a yeni sözleşme!
        Okan Buruk'a yeni sözleşme!
        İstanbul'da 100 milyon dolarlık konser
        İstanbul'da 100 milyon dolarlık konser
        Kenan Yıldız'a Real Madrid kancası!
        Kenan Yıldız'a Real Madrid kancası!
        ITF'nin 2027-2028 dönem başkanlığına Türkiye seçildi
        ITF'nin 2027-2028 dönem başkanlığına Türkiye seçildi
        Tartışma dudak okuyucuların radarında
        Tartışma dudak okuyucuların radarında
        İkinci konser tarihi açıklandı
        İkinci konser tarihi açıklandı
        Bu kasabada nüfusun yüzde 60’ı yer altında yaşıyor
        Bu kasabada nüfusun yüzde 60’ı yer altında yaşıyor
        Alcatraz’dan kaçan üç mahkûmun akıbeti hâlâ bilinmiyor
        Alcatraz’dan kaçan üç mahkûmun akıbeti hâlâ bilinmiyor
        Evinde ölü bulundu
        Evinde ölü bulundu

        Benzer Haberler

        Manisa'da şarampole yuvarlanan traktörün sürücüsü öldü
        Manisa'da şarampole yuvarlanan traktörün sürücüsü öldü
        Trafik ekiplerinden hem eğitim hem denetim
        Trafik ekiplerinden hem eğitim hem denetim
        Yol verme manevrası ölümle bitti Manisa'da şarampole yuvarlanan traktörün g...
        Yol verme manevrası ölümle bitti Manisa'da şarampole yuvarlanan traktörün g...
        Manisa'da hıdırellez coşkusu Hüsnü Şenlendirici konseriyle zirveye ulaştı
        Manisa'da hıdırellez coşkusu Hüsnü Şenlendirici konseriyle zirveye ulaştı
        MABEM öğretmenlerine kariyer danışmanlığı semineri verildi
        MABEM öğretmenlerine kariyer danışmanlığı semineri verildi
        Kırsal mahallede bilim rüzgarı
        Kırsal mahallede bilim rüzgarı