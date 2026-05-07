Manisa'da şarampole devrilen traktörün sürücüsü öldü
Manisa'nın Alaşehir ilçesinde şarampole devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti.
Mustafa Kerman (23) idaresindeki 45 KA 0398 plakalı traktör, Badınca Mahallesi Eskiköy mevkisinde kontrolden çıkarak şarampole devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin yaptığı kontrolde, devrilen traktörün altında kalan sürücünün yaşamını yitirdiği belirlendi.
Kaza sırasında karşı yönden gelerek traktöre temas ettiği iddiasıyla 45 ATH 646 plakalı hafif ticari aracın sürücüsü O.O. (60) gözaltına alındı.
Hafif ticari araçta yolcu olarak bulunduğunu belirten Kazım Ormancı, "Bizi görünce çocuk panikledi zaten. Durana kadar araç kayarak gitmeye devam etti. Biz yol verdik, o devam etti, yol daralınca aşağı düştü." ifadelerini kullandı.
