Soma'da uyuşturucuyla yakalanan zanlı tutuklandı

Manisa'nın Soma ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı. İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu ticaretine yönelik yürütülen çalışma kapsamında şüpheli A.Ç. (22) durduruldu. A.Ç'nin üzerinde 2 bin 183 uyuşturucu hap ele geçirildi. Gözaltına alınan A.Ç, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

