Toplumsal farkındalık için kurulan kadın basketbol takımı 6 sezonda Süper Lig'e çıktı

KAMİL TEKMEN - Turgutlu Belediyespor Kadın Basketbol Takımı, kurulduktan 6 sezon sonra istikrarlı bir yükseliş grafiği sergileyerek Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'ne yükselme başarısı gösterdi.



Turgutlu Belediyespor, basketbolu 2004 yılında yaz spor okulu olarak bünyesine kattı.



Kulüp bünyesinde 2019 yılında kurulan kadın basketbol takımı, sportif faaliyetlerine bölgesel ligde başladı. Manisa temsilcisi, organizasyon yapısını güçlendirerek 2021 yılında Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi'ne yükseldi.



Bu ligde geçirilen süreçte iki kez play-off ve Federasyon Kupası finali oynayan Turgutlu Belediyespor, 2024-2025 sezonunda Federasyon Kupası finalinde Gürespor'a 80-54 yenilerek ikinci oldu.



Turgutlu Belediyespor, 2024-2025 sezonunda Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi'nde play-off finali oynadı ve Çanakkale Belediyespor karşısında beş maçlık seriyi 3-2 kaybederek Süper Lig'e çıkamadı.



Kulüp yönetimi, 2025-2026 sezonu başında yine hedefi Süper Lig olarak belirledi. Bu sezon ligi 23 galibiyet ve 5 mağlubiyet sonucunda averajla ikinci sırada tamamlayan takım, play-off finaline yükseldi. Turgutlu ekibi, final serisinde Kırklareli Belediyesi Kırklareli Fen Bilimleri'ni 3-2 yenerek Kadınlar Basketbol Süper Ligi hedefini gerçekleştirdi.









- "Hem sportif hem sosyal anlamda önemli bir başarı"



Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, AA muhabirine, takımın ilçedeki çocuklara örnek olduğunu söyledi.



Takımı oluştururken sadece sportif başarı için yola çıkmadıklarını belirten Akın, "Amacımız çocuklarımızı sporla büyüyen bir neslin parçası yapmak, kadınlara yönelik şiddete karşı farkındalık oluşturmak ve kız çocuklarımızı spora teşvik etmekti." dedi.



Turgutlu Belediyespor Asbaşkanı Emrah Kanık da ilk kez Süper Lig'e çıkmanın mutluluğunu ve gururunu yaşadıklarını dile getirdi.



Takımın 7 sene önce kurulduğunu anlatan Kanık, şunları kaydetti:



"Kadına yönelik şiddet, kadın cinayetleri konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla kurmuştuk takımı. Turgutlu'yu Süper Lig'in en zor deplasmanı haline getirmek istiyoruz. Seyirci kitlemiz daha çok kadınlar, çocuklar, aileler. Temiz bir tribünle, sorunların yaşanmadığı tribünle birlikte iyi bir ekip oluşturup Turgutlu'nun adından Süper Lig'de de söz ettireceğiz."









- "Şehrin gurur duyacağı bir takım olmak istiyoruz"



Başantrenör İstemihan Örücü de geçen sezon finalde kaçırdıkları başarıya bu yıl ulaştıklarını söyledi.



Örücü, sezonun zorlu geçtiğini anlatarak, kadro istikrarını koruyarak hedefe ilerlediklerini kaydetti.



Sakatlıklar ve inişli çıkışlı sonuçlara rağmen sezonun son bölümünde takımın ritmini yakaladığını ifade eden Örücü, "Son 23 maçın 22'sini kazanarak play-off'a geldik. Son maçı seyircimiz önünde oynadık. Taraftarımızın desteğiyle çok önemli bir başarı elde ettik. Önümüzdeki sezon da şehrin gurur duyacağı, sahada mücadele verecek bir takım olmak istiyoruz." diye konuştu.



Takım kaptanı Yağmur Öztürk ise altyapısından yetiştiği kulüpte kaptan olarak bu seviyeye ulaşmanın gururunu yaşadığını dile getirerek, gelecek sezon da ellerinden gelen en iyi şekilde mücadele edeceklerini belirtti.



