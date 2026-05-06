        Mardin'de bir araçta 3 kilo 300 gram skunk ele geçirildi

        Mardin'in Kızıltepe ilçesinde bir araçta 3 kilo 300 gram skunk ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.05.2026 - 14:33 Güncelleme:
        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik çalışma yaptı.

        Bu kapsamda ilçede gerçekleştirdiği denetimlerde şüphe üzerine durdurulan araçta arama yapıldı.


        Aramada, 3 kilo 300 gram skunk ele geçirildi, olayla ilişkin 1 zanlı gözaltına alındı.

        Zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

