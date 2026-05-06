Mardin'de bir araçta 3 kilo 300 gram skunk ele geçirildi

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde bir araçta 3 kilo 300 gram skunk ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.





İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik çalışma yaptı.



Bu kapsamda ilçede gerçekleştirdiği denetimlerde şüphe üzerine durdurulan araçta arama yapıldı.





Aramada, 3 kilo 300 gram skunk ele geçirildi, olayla ilişkin 1 zanlı gözaltına alındı.



Zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.

