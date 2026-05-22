Mardin'de "Bir Meramımız Var" projesi tanıtıldı

Mardin'de öğrencilerin sosyal, duygusal ve ahlaki gelişimlerini desteklemek, eğitim ortamlarında güvenli, huzurlu ve erdem temelli bir okul iklimi oluşturmak amacıyla hazırlanan "Bir Meramımız Var" projesinin tanıtımı yapıldı.



Valilik, Büyükşehir Belediyesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğünce Mardin Erdemli Rehberlik ve Akran Modeli Programı kapsamında hazırlanan projenin tanıtımı için İl Milli Eğitim Müdürlüğü Konferans Salonu'nda program düzenlendi.



Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Tuncay Akkoyun, burada yaptığı konuşmada, Mardin'in yüz yıllardır sevgi, saygı, hoşgörü, birlik, beraberlik ve kardeşlik içerisinde farklı kültürlerin huzur içerisinde yaşadığı, tarihe, değerlere ve medeniyet mirasına sahip bir kent olduğunu söyledi.



Ecdattan devralınan bu mirasın en değerli taşıyıcıları ve koruyucularının genç ve çocuklar olduğunu kaydeden Akkoyun, hazırlanan proje ile Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin ruhuna uygun olarak, milli ve manevi değerlerine bağlı, gücünü bu toprakların irfanından alan evlatlarımızın sevgiyle, empatiyle ve erdemle yetişmelerine katkı sunmayı amaçladıklarını aktardı.



- "Mardinli gençlerimize inanıyoruz ve güveniyoruz"



Akkoyun, projenin, okullardaki rehberlik servislerinden kantinine, servis şoföründen okul personeline ve en önemlisi velilere kadar eğitim alanını kapsadığını, bu alanda da daha önce birçok çalışmanın yapıldığını belirterek, şöyle konuştu:



"Bu programla da ruh sağlığı ve eğitim alanında çalışan meslek gruplarının davranışsal bağımlılıklar konusunda bilinç düzeyini artırmak, risk faktörlerine karşı erken farkındalık geliştirmek, aile, okul ve sosyal çevreyi kapsayan koruyucu yaklaşımları güçlendirerek, meslekler arası iş birliğini artırarak sürdürülebilir önleyici çalışmaların yaygınlaşmasına katkı sunulmasını sağladık. Bu projeler ile davranışsal bağımlılıklar konusunda bilinç düzeyini artırmak, risk faktörlerine karşı erken farkındalık geliştirmek, aile, okul ve sosyal çevreyi kapsayan koruyucu yaklaşımları güçlendirmek, meslekler arası iş birliğini artırarak sürdürülebilir önleyici çalışmaların yaygınlaşmasına katkı sunmayı amaçlamaktayız."





Bu programlar ve projeler vasıtasıyla, özellikle okullarda rehber öğretmenlerin donanımını artırarak öğrencilerin yalnızca akademik başarıyla değil, aynı zamanda yüksek bir karakter bilinciyle yetiştirmeyi hedeflediklerini aktaran Akkoyun, "Bizler Mardinli gençlerimize inanıyoruz ve güveniyoruz. Medeniyetimizden aldıkları ilhamla ve güçle, Mardinli gençlerimizin şehrimizi ve ülkemizi aydınlık yarınlara taşıyacaklarına yürekten inanıyoruz." dedi.



Akkoyun, her daim eğitimcilerin, velilerin ve gençlerin yanında olduklarını ve olmaya devam edeceklerinin altını çizerek, ilimi hikmete dönüştüren, geçmişi unutmadan geleceğe yürüyen, bilgiyi insana ve topluma fayda sağlayacak şekilde kullanan, özgüven sahibi, kendi değerlerinden kopmayan bireyler yetiştireceklerini vurguladı.



Öz değerlerinden sapmayan hem yerli hem evrensel bir şuurla yetişen gençlere güvendiklerini belirten Akkoyun, "Bu toprakların çocukları kadim geçmişimizle bağını güçlü kurduğunda geleceğimizi daha sağlam inşa edecektir. Milli ve manevi değerlerimizle büyüyen bir nesil elbette ki milletimizin ve tüm insanlığın umudu olacaktır. Türkiye Yüzyılı sanayiden sağlığa, tarımdan ulaşıma her alanda olduğu gibi eğitim ve öğretimin de yüzyılı olacaktır. Buna yürekten inanıyoruz. Gençlerimizin hem fiziki hem manevi gelişimini sağlayarak cumhuriyetimizin ikinci asrında emin adımlarla yürümeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.



- "Yarının Türkiye'sini inşa edecek olanlar bugün bu sıralarda oturan gençler"



AK Parti Mardin Milletvekili Faruk Kılıç da çocukların ve gençlerin sadece akademik olarak başarılı olmalarının yetmediğini belirterek, şöyle konuştu:



"Aynı zamanda dürüst, yardımsever, vicdan sahibi ve milletine faydalı bireyler olarak yetiştirmeleri gerekir. Çünkü yarının Türkiye'sini inşa edecek olanlar bugün bu sıralarda oturan gençlerimizdir. Öğretmenlerimiz ise bu yolculuğun en kıymetli rehberleridir. Temennimiz projenin, sadece bugünün değil, geleceğin de güçlü ve erdemli nesillerini yetiştiren kalıcı bir değer hareketine dönüşmesidir."



İl Milli Eğitim Müdürü Ali Eyyüpkoca ise proje ile çocukların güvenli, huzurlu ve değer temelli bir eğitim ortamında yetişmelerini amaçladıklarını kaydetti.



Özellikle akran zorbalığının öğrencilerin akademik başarılarını, psikolojik iyi oluşlarını ve sosyal ilişkilerini olumsuz etkilediğini, aynı zamanda yalnızca fiziksel ortamlarda değil dijital mecralarda da çeşitli risklerle karşı karşıya kalabildiğini anlatan Eyyüpkoca, "Proje yalnızca bir farkındalık çalışması değil, aynı zamanda okullarımızda iyiliği, nezaketi, empatiyi ve sağlıklı iletişimi güçlendirmeyi hedefleyen kapsamlı bir eğitim hareketidir." dedi.



Şehit İlhan Varank Okul Müdürü Mahbiye Karasu da proje ile okullarda nezaket ve saygının ön plana çıkacağını ümit ettiklerini belirterek, "Çocuklar böylelikle akran zorbalığı ve buna benzer olumsuzlukların önüne geçmiş olacağız. Bu da çok önemli. Çocuklarımız arasında nezaket ve dayanışmanın ön plana çıkacağı bir proje. Çok da verimli olacağını düşünüyorum." ifadelerini kullandı.



Programa katılan öğrencilerden Eslem Adıgüzel ise projenin her okulda uygulanmasının çok kıymetli olduğunu belirterek, "Bazı çocuklar zorbalık yönünden çok kötü şeyler yaşayabiliyor. Bu projenin Türkiye'ye yayılması gerektiğini düşünüyorum. Nezaket tüm okullarda hepimiz için yararlı." diye konuştu.

