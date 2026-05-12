Mardin'de cami ve külliye için protokol imzalandı

Mardin'in Artuklu ilçesinde yapılacak cami ve külliye projesi için protokol imzalandı.



Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Tuncay Akkoyun'un katılımıyla gerçekleştirilen imza törende, hayırsever iş insanı Aziz Akbalık tarafından yaptırılacak proje kamuoyuyla paylaşıldı.



İlçenin Yalım Mahallesi Zaferkent Sitesi yanında inşa edilecek külliye projesi kapsamında 1500 kişilik cami, Kur'an kursu, taziye evi ve lojman yer alıyor.



Vali Tuncay Akkoyun, Mardin'e kazandırılacak cami ve külliye projesinin önemli bir hayır hizmeti olduğunu belirterek hayırsever Aziz Akbalık ve ailesine teşekkür etti.



Düzenlenen törende İl Müftüsü Dr. Enver Türkmen ile hayırsever iş insanı Aziz Akbalık da hazır bulundu.

