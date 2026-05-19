Mersin protokolü Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutladı

Mersin'de kaymakamlar ve belediye başkanları, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.



Akdeniz Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Zeyit Şener, mesajında, 19 Mayıs 1919'un, Türk milletinin esareti reddederek bağımsızlık yolunda attığı en büyük adım olduğunu belirtti.



Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, Samsun'da bağımsızlık ateşini yaktığını kaydeden Şener, şu ifadeleri kullandı:





"Bu tarih, sadece bir milletin şahlanışı değil aynı zamanda aydınlık yarınlarımızın teminatı olan gençlerimize duyulan büyük güvenin de sembolüdür. Atatürk, 'Bütün ümidim gençliktedir' diyerek bu cennet vatanı değerli gençlerimize emanet etmiştir. Bizler de biliyoruz ki bilim, sanat ve sporda, hayatın her alanında ülkemizi daha ileriye taşıyacak olan en büyük gücümüz, donanımlı, yenilikçi ve vatan sevgisiyle dolu idealist gençliğimizdir."



Gülnar Kaymakamı İsmail Şanal, 19 Mayıs'ı büyük coşku, gurur ve heyecanla kutladıklarını belirterek, "19 Mayıs sadece bir başlangıç değil esareti kabul etmeyen, hürriyetinden asla ödün vermeyen bir milletin küllerinden yeniden doğuşunun simgesidir." değerlendirmesinde bulundu.





Anamur Kaymakamı Kemal Duru, Atatürk'ün Samsun'a çıkarak başlattığı kurtuluş mücadelesinin, Türk milletinin bağımsızlık yolundaki en önemli dönüm noktalarından olduğunu belirtti.



Bozyazı Kaymakamı Tuncay Topsakaloğlu da "Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, Kurtuluş Savaşı'nın tüm kahramanlarını, şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyor, geleceğimizin teminatı olan gençlerimizin ve tüm vatandaşlarımızın 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutluyorum." ifadesini kullandı.



Gülnar Belediye Başkanı Fatih Önge ise 19 Mayıs'ın, esarete boyun eğmeyen bir milletin "özgürlük haykırışı" olduğunu belirterek, şunları kaydetti:





"Cumhuriyet'imizin kurucusu Atatürk, bu büyük mirası ve ülkemizin aydınlık geleceğini gençlerin omuzlarına emanet etmiştir. Gülnar Belediyesi olarak bizler de sizlerin bu emanete en iyi şekilde sahip çıkabilmesi, her alanda donanımlı, sporda, bilimde ve sanatta öncü bireyler olarak yetişmesi için tüm gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz."

