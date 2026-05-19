Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Mersin Haberleri Mersin protokolü Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutladı

        Mersin protokolü Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutladı

        Mersin'de kaymakamlar ve belediye başkanları, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.05.2026 - 16:05 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Mersin protokolü Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutladı

        Mersin'de kaymakamlar ve belediye başkanları, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Akdeniz Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Zeyit Şener, mesajında, 19 Mayıs 1919'un, Türk milletinin esareti reddederek bağımsızlık yolunda attığı en büyük adım olduğunu belirtti.

        Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, Samsun'da bağımsızlık ateşini yaktığını kaydeden Şener, şu ifadeleri kullandı:


        "Bu tarih, sadece bir milletin şahlanışı değil aynı zamanda aydınlık yarınlarımızın teminatı olan gençlerimize duyulan büyük güvenin de sembolüdür. Atatürk, 'Bütün ümidim gençliktedir' diyerek bu cennet vatanı değerli gençlerimize emanet etmiştir. Bizler de biliyoruz ki bilim, sanat ve sporda, hayatın her alanında ülkemizi daha ileriye taşıyacak olan en büyük gücümüz, donanımlı, yenilikçi ve vatan sevgisiyle dolu idealist gençliğimizdir."

        Gülnar Kaymakamı İsmail Şanal, 19 Mayıs'ı büyük coşku, gurur ve heyecanla kutladıklarını belirterek, "19 Mayıs sadece bir başlangıç değil esareti kabul etmeyen, hürriyetinden asla ödün vermeyen bir milletin küllerinden yeniden doğuşunun simgesidir." değerlendirmesinde bulundu.


        Anamur Kaymakamı Kemal Duru, Atatürk'ün Samsun'a çıkarak başlattığı kurtuluş mücadelesinin, Türk milletinin bağımsızlık yolundaki en önemli dönüm noktalarından olduğunu belirtti.

        Bozyazı Kaymakamı Tuncay Topsakaloğlu da "Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, Kurtuluş Savaşı'nın tüm kahramanlarını, şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyor, geleceğimizin teminatı olan gençlerimizin ve tüm vatandaşlarımızın 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutluyorum." ifadesini kullandı.

        Gülnar Belediye Başkanı Fatih Önge ise 19 Mayıs'ın, esarete boyun eğmeyen bir milletin "özgürlük haykırışı" olduğunu belirterek, şunları kaydetti:


        "Cumhuriyet'imizin kurucusu Atatürk, bu büyük mirası ve ülkemizin aydınlık geleceğini gençlerin omuzlarına emanet etmiştir. Gülnar Belediyesi olarak bizler de sizlerin bu emanete en iyi şekilde sahip çıkabilmesi, her alanda donanımlı, sporda, bilimde ve sanatta öncü bireyler olarak yetişmesi için tüm gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Gülistan Doku soruşturmasında sıcak gelişme!
        Gülistan Doku soruşturmasında sıcak gelişme!
        Şantiyede bir kadına ait yanmış cansız beden bulundu!
        Şantiyede bir kadına ait yanmış cansız beden bulundu!
        Mango'nun kurucusu Andiç'in şüpheli ölümü: Oğlu gözaltında
        Mango'nun kurucusu Andiç'in şüpheli ölümü: Oğlu gözaltında
        İran'dan ABD'nin tehdidine yanıt
        İran'dan ABD'nin tehdidine yanıt
        İran ABD'ye iletilen teklifin detaylarını paylaştı
        İran ABD'ye iletilen teklifin detaylarını paylaştı
        İddia: Trump Küba'ya askeri harekatı değerlendiriyor
        İddia: Trump Küba'ya askeri harekatı değerlendiriyor
        Hakeme yumruk attı takımı yaktı!
        Hakeme yumruk attı takımı yaktı!
        Sağlık Raporları Yönetmeliği, Resmi Gazete'de yayımlandı
        Sağlık Raporları Yönetmeliği, Resmi Gazete'de yayımlandı
        Boğaz'da tüple dalış yaptı... Midye uğruna ölüm!
        Boğaz'da tüple dalış yaptı... Midye uğruna ölüm!
        Guardiola gidiyor, Maresca geliyor!
        Guardiola gidiyor, Maresca geliyor!
        Bugün 3'üncü gün... Korkutan bekleyiş!
        Bugün 3'üncü gün... Korkutan bekleyiş!
        Okul servisi elektrikli oldu
        Okul servisi elektrikli oldu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 19 Mayıs mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 19 Mayıs mesajı
        Türk Gençliği Büyük Kurultayı'nda açıklamalar
        Türk Gençliği Büyük Kurultayı'nda açıklamalar
        "Mücadele kararlılıkla sürecek"
        "Mücadele kararlılıkla sürecek"
        Brandt için gözler TFF'de!
        Brandt için gözler TFF'de!
        Mersin'de 6 kişiyi öldüren firari katil hayatına son verdi!
        Mersin'de 6 kişiyi öldüren firari katil hayatına son verdi!
        107 yıl önce atılan ilk adım... 88 yıllık coşku!
        107 yıl önce atılan ilk adım... 88 yıllık coşku!
        Ünlülerden 19 Mayıs paylaşımları
        Ünlülerden 19 Mayıs paylaşımları
        Konuşması kesintiye uğratıldı
        Konuşması kesintiye uğratıldı

        Benzer Haberler

        Akdeniz Belediyespor, Anamur Belediyespor maçına hazır
        Akdeniz Belediyespor, Anamur Belediyespor maçına hazır
        Hurdaya dönen araçtan yaralı kurtuldu
        Hurdaya dönen araçtan yaralı kurtuldu
        "Ağzı olup dili olmayan biriydi" Katliam kurbanı Abdullah Koca'nın ailesi y...
        "Ağzı olup dili olmayan biriydi" Katliam kurbanı Abdullah Koca'nın ailesi y...
        Sporculardan 19 Mayıs'ta Akkuyu NGS'ye ziyaret
        Sporculardan 19 Mayıs'ta Akkuyu NGS'ye ziyaret
        Katilin intihar ettiği yer görüntülendi: "Fail kaçamayacağını anlayınca int...
        Katilin intihar ettiği yer görüntülendi: "Fail kaçamayacağını anlayınca int...
        Mersin'de silahlı saldırılarda hayatını kaybeden 5 kişi için cenaze töreni...
        Mersin'de silahlı saldırılarda hayatını kaybeden 5 kişi için cenaze töreni...