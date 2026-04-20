Mersin Serbest Bölgesi'nin 3 aylık ticaret hacmi 943 milyon dolar oldu

MUSTAFA ÜNAL UYSAL



Doğu Akdeniz'in önemli ticaret merkezlerinden Mersin Serbest Bölgesi'nden ocak, şubat ve mart ayında çok sayıda ülkeye ihracat yapıldı.



Çeşitli sektörlerden 74'ü yabancı 329 firmanın faaliyet gösterdiği bölgenin ilk çeyrekteki ticaret hacmi, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4 azalışla 943 milyon dolar oldu.



Bölgenin 3 aylık ticaret hacminin yüzde 64'ünü sanayi, yüzde 36'sını ise tarım ürünleri oluşturdu.



Firmalar, ağırlıklı olarak Amerika Birleşik Devletleri, Çin, Almanya ve İtalya'ya dış satım yaptı.



- "Yılın ilk yarısından sonra daha yüksek işlem döngüsü beklemekteyiz"



Mersin Serbest Bölge Kurucu ve İşleticisi AŞ Genel Müdürü Edvar Mum, AA muhabirine, bölgede doğrudan 6 bin 900, dolaylı olarak 7 bin 200 kişiye istihdam sağlandığını söyledi.



Dış satımın artacağını öngördüklerini belirten Mum, şöyle konuştu:



"İlk çeyrekte geçen senenin aynı dönemine göre bir azalma var. Bu seyir şu andaki genel ortam itibarıyla normal gözükmekte. Mersin Serbest Bölgesi'nde yılın ilk yarısından sonra daha yüksek işlem döngüsü beklemekteyiz. Son dönemde dünya ve içinde bulunduğumuz coğrafyadaki hareketlilik sebebiyle de şu anda kendimizi stabil durumda görüyoruz. Çok kötü durumda değiliz, iyi durumda sayılırız."



Mum, geçen yıl 3,5 milyar dolar olarak kaydedilen ticaret hacminin 2026 sonunda 3,7 milyar dolara yükselmesini beklediklerini anlattı.



Katma değer yaratacak ürünlere öncelik verdiklerini vurgulayan Mum, "Katma değer yaratacak her türlü üretimin Mersin Serbest Bölgesi'nde yapılması konusuna öncelik verilmektedir ve buna yönelik olarak faaliyet ruhsatları düzenlenmektedir. Ağırlığımız üretimdir çünkü üretimle beraber istihdam da artmaktadır." dedi.

