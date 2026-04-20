Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Mersin Haberleri Mersin Serbest Bölgesi'nin 3 aylık ticaret hacmi 943 milyon dolar oldu

        Mersin Serbest Bölgesi'nin 3 aylık ticaret hacmi 943 milyon dolar oldu

        MUSTAFA ÜNAL UYSAL - Çeşitli sektörlerden 74'ü yabancı 329 firmaya ev sahipliği yapan Mersin Serbest Bölgesi'nin yılın ilk çeyreğindeki ticaret hacmi 943 milyon dolar olarak kaydedildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.04.2026 - 11:05 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Doğu Akdeniz'in önemli ticaret merkezlerinden Mersin Serbest Bölgesi'nden ocak, şubat ve mart ayında çok sayıda ülkeye ihracat yapıldı.

        Çeşitli sektörlerden 74'ü yabancı 329 firmanın faaliyet gösterdiği bölgenin ilk çeyrekteki ticaret hacmi, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4 azalışla 943 milyon dolar oldu.

        Bölgenin 3 aylık ticaret hacminin yüzde 64'ünü sanayi, yüzde 36'sını ise tarım ürünleri oluşturdu.

        Firmalar, ağırlıklı olarak Amerika Birleşik Devletleri, Çin, Almanya ve İtalya'ya dış satım yaptı.

        - "Yılın ilk yarısından sonra daha yüksek işlem döngüsü beklemekteyiz"

        Mersin Serbest Bölge Kurucu ve İşleticisi AŞ Genel Müdürü Edvar Mum, AA muhabirine, bölgede doğrudan 6 bin 900, dolaylı olarak 7 bin 200 kişiye istihdam sağlandığını söyledi.

        Dış satımın artacağını öngördüklerini belirten Mum, şöyle konuştu:

        "İlk çeyrekte geçen senenin aynı dönemine göre bir azalma var. Bu seyir şu andaki genel ortam itibarıyla normal gözükmekte. Mersin Serbest Bölgesi'nde yılın ilk yarısından sonra daha yüksek işlem döngüsü beklemekteyiz. Son dönemde dünya ve içinde bulunduğumuz coğrafyadaki hareketlilik sebebiyle de şu anda kendimizi stabil durumda görüyoruz. Çok kötü durumda değiliz, iyi durumda sayılırız."

        Mum, geçen yıl 3,5 milyar dolar olarak kaydedilen ticaret hacminin 2026 sonunda 3,7 milyar dolara yükselmesini beklediklerini anlattı.

        Katma değer yaratacak ürünlere öncelik verdiklerini vurgulayan Mum, "Katma değer yaratacak her türlü üretimin Mersin Serbest Bölgesi'nde yapılması konusuna öncelik verilmektedir ve buna yönelik olarak faaliyet ruhsatları düzenlenmektedir. Ağırlığımız üretimdir çünkü üretimle beraber istihdam da artmaktadır." dedi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        ABD-İran ateşkesinin bitmesine son iki gün!
        Lübnan'da Cumhurbaşkanlığı–Hizbullah hattında sessiz kriz büyüyor
        İran basını: ABD'ye ait savaş gemilerine saldırı düzenlendi
        Deniz ablukaları geçmişte ne kadar etkili oldu?
        Arkadaşlarına saldırı yapacağını söylemiş
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Türkiye 'En İyi Turizm Köyleri' listesinde 4 adaylık aldı
        Zirvede fark 4! İşte kalan maçlar
        Bir garip emekli maaşı hikayesi!
        Fenerbahçe kupada sahne alıyor!
        Gülistan'ın yakın arkadaşıydı... Rojvelat'ın ölümü şüpheli iddiası!
        Koruma polisinin ifadesi çıktı!
        Sahnede 'estetik' itirafı
        FC Basel'den Kanye West'e engel
        Togg'da otonom 3 sinyali!
        20-26 Nisan haftalık burç yorumları
        Yapay zeka bankacılığı çok hızlı değiştirecek
        Düğün fotoğraflarını sildi
        İstanbul'un gizli hazinesi!
        İkinci elde 'ekonomi' devri
