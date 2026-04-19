Mersin'de yangın çıkan apartmanda mahsur kalan 5'i çocuk 9 kişi tahliye edildi

Mersin'in Toroslar ilçesinde yangın çıkan apartmanda mahsur kalan 5'i çocuk 9 kişi itfaiye ekiplerince tahliye edildi.



Alınan bilgiye göre, Kurdali Mahallesi'ndeki 4 katlı apartmanın 2'nci katında yangın çıktığı ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri gönderildi.



Bu sırada duman nedeniyle apartmanda 9 kişi mahsur kaldı.



Olay yerine ulaşan ekipler, vatandaşların yardımıyla mahsur kalan 5'i çocuk 9 kişiyi binadan çıkardı.



Tahliye işlemlerinin ardından yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.



Dumandan hafif etkilenen bazı vatandaşlara olay yerindeki sağlık ekipleri müdahale etti.



Öte yandan tahliye anları bir itfaiye erinin yaka kamerasınca kaydedildi.







