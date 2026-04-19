Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Mersin Haberleri Mersin'de yangın çıkan apartmanda mahsur kalan 5'i çocuk 9 kişi tahliye edildi

        Mersin'in Toroslar ilçesinde yangın çıkan apartmanda mahsur kalan 5'i çocuk 9 kişi itfaiye ekiplerince tahliye edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.04.2026 - 19:57 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Alınan bilgiye göre, Kurdali Mahallesi'ndeki 4 katlı apartmanın 2'nci katında yangın çıktığı ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri gönderildi.

        Bu sırada duman nedeniyle apartmanda 9 kişi mahsur kaldı.

        Olay yerine ulaşan ekipler, vatandaşların yardımıyla mahsur kalan 5'i çocuk 9 kişiyi binadan çıkardı.

        Tahliye işlemlerinin ardından yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Dumandan hafif etkilenen bazı vatandaşlara olay yerindeki sağlık ekipleri müdahale etti.

        Öte yandan tahliye anları bir itfaiye erinin yaka kamerasınca kaydedildi.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Mustafa Türkay Sonel’in ifadesi ortaya çıktı!
        Mustafa Türkay Sonel’in ifadesi ortaya çıktı!
        Kahramanmaraş İl Millî Eğitim Müdürü görevden alındı
        Kahramanmaraş İl Millî Eğitim Müdürü görevden alındı
        Beşiktaş'a Samsun'da soğuk duş!
        Beşiktaş'a Samsun'da soğuk duş!
        İşte canlı anlatım ve istatistikler!
        İşte canlı anlatım ve istatistikler!
        Bakan Fidan'dan açıklamalar
        Bakan Fidan'dan açıklamalar
        Erzurumspor FK, Süper Lig'e yükseldi!
        Erzurumspor FK, Süper Lig'e yükseldi!
        Korkunç kaza! Bariyerlere çarptı, yangında öldü!
        Korkunç kaza! Bariyerlere çarptı, yangında öldü!
        Kredi kartı limiti düzenlemesi askıya alındı iddiası!
        Kredi kartı limiti düzenlemesi askıya alındı iddiası!
        Trump: İran ile anlaşmaya varılabilir
        Trump: İran ile anlaşmaya varılabilir
        Bursaspor 1. Lig'e yükseldi!
        Bursaspor 1. Lig'e yükseldi!
        "Savaş peşinde değiliz, haklarımızı talep ediyoruz"
        "Savaş peşinde değiliz, haklarımızı talep ediyoruz"
        İran Hürmüz'ü yeniden kapattı
        İran Hürmüz'ü yeniden kapattı
        21. İstanbul Yarı Maratonu'nda zafer Matata ve Gitonga'nın
        21. İstanbul Yarı Maratonu'nda zafer Matata ve Gitonga'nın
        "Süreç bizim için umuttur"
        "Süreç bizim için umuttur"
        Gülistan Doku soruşturmasında son durum
        Gülistan Doku soruşturmasında son durum
        Maratonda robotlar insanları geçti!
        Maratonda robotlar insanları geçti!
        Türkiye'nin '5.0 Devrimi'
        Türkiye'nin '5.0 Devrimi'
        Üç çocuklu hayat
        Üç çocuklu hayat
        Uzun yaşamın sırrı bu 5 bölgede gizli!
        Uzun yaşamın sırrı bu 5 bölgede gizli!
        "Babam eşim tarafından darbedildi"
        "Babam eşim tarafından darbedildi"

        Benzer Haberler

        Apartmanda korkutan yangın: 9 kişi tahliye edildi Mersin'de bir apartmanda...
        Apartmanda korkutan yangın: 9 kişi tahliye edildi Mersin'de bir apartmanda...
        Mersin'de otoyolda devrilen tır ulaşımı aksattı
        Mersin'de otoyolda devrilen tır ulaşımı aksattı
        Anadolu Erciyes Engelliler Spor Kulübü, Ampute Futbol Süper Ligi'ne yükseld...
        Anadolu Erciyes Engelliler Spor Kulübü, Ampute Futbol Süper Ligi'ne yükseld...
        Mersin'de silahlı kavgaya karıştıkları iddia edilen 9 şüpheli gözaltına alı...
        Mersin'de silahlı kavgaya karıştıkları iddia edilen 9 şüpheli gözaltına alı...
        Dün taşlarla saldırdılar, bugün silahlarla ateş açtılar: 6 gözaltı
        Dün taşlarla saldırdılar, bugün silahlarla ateş açtılar: 6 gözaltı
        Çocuk Kampüsü kısa sürede yoğun talep gördü
        Çocuk Kampüsü kısa sürede yoğun talep gördü