Tarsus ilçesinde otomobilin çarptığı bisikletli yaralandı
Mersin'in Tarsus ilçesinde otomobilin çarptığı elektrikli bisiklet sürücüsü yaralandı.
Giriş: 25.05.2026 - 12:27
B.M. (31) idaresindeki plakası öğrenilemeyen otomobil, Şehitler Tepesi Mahallesi Kasım Ekenler Bulvarı'nda A.A'nın (41) kullandığı elektrikli bisiklete çarptı.
Ağır yaralanan A.A. kaza yerine sevk edilen sağlık ekibince Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
