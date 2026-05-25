Akdeniz ilçesindeki camilerde bayram temizliği yapıldı
Mersin'in Akdeniz ilçesindeki camilerde Kurban Bayramı öncesi temizlik yapıldı.
Giriş: 25.05.2026 - 12:13
Akdeniz Belediyesinin açıklamasına göre, Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelindeki 114 camide temizlik ve dezenfeksiyon işlemi yürüttü.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Akdeniz Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Zeyit Şener, vatandaşların ibadetlerini temiz ve ferah ortamda gerçekleştirmesi için çalışmaların sürdüğünü belirtti.
