Mersin'de cipin traktöre çarptığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı

Mersin'in Tarsus ilçesinde cipin traktöre çarpması sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi yaralandı. Ş.C.Ş. idaresindeki plakası öğrenilmeyen cip, Çukurova Uluslararası Havalimanı bağlantı yolunun Esenler-Hacıbozan mevkisinde İ.B'nin kullandığı traktöre arkadan çarptı. Kazanın etkisiyle sürücüsünün kontrolünden çıkan traktör devrildi. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İ.B'nin hayatını kaybettiğini belirleyen sağlık ekibi, yaralanan Ş.C.Ş'yi hastaneye kaldırdı.

