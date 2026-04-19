        Bodrum FK-Erzurumspor FK maçının ardından

        Bodrum FK-Erzurumspor FK maçının ardından

        Trendyol 1. Lig'in 36. haftasında sahasında Erzurumspor FK ile 1-1 berabere kalan Sipay Bodrum FK'nın teknik sorumlusu Sefer Yılmaz, Erzurumspor FK'nın şampiyonluğu sonuna kadar hak ettiğini söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.04.2026 - 20:01 Güncelleme:
        Bodrum İlçe Stadı'ndaki maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Yılmaz, Süper Lig'e yükselen Erzurumspor FK'yı tebrik etti.

        Bu hafta içi çalıştıkları her şeyi sahaya yansıttıklarını ifade eden Yılmaz, "Belki bir maçın 5-10 dakikası, işte golü yediğimiz dönem haricinde diğer kalan 80 dakika, 85 dakika tamamen sahanın hakimiydik. Birçok gol pozisyonuna girdik. Rakibimiz korner dahi kullanamadı. Bizim duran toplar, sağdan soldan ortalarla, karambollerde girdiğimiz pozisyonlar var. Maçın hakkı normalde bizim lehimize olması lazımdı ama sonuçta 1-1 berabere bitti." dedi.

        Tek hedeflerinin play-off'a güzel bir sıralamada kalarak, ev sahibi avantajını yakalamak olduğunu anlatan Yılmaz, şöyle konuştu:

        "Bugün play-off garantilendi ama dördüncülük ve beşincilikteki sırayı korumak için önümüzdeki iki maçı da yine aynı şekilde ciddiyetle hazırlanıp kazanmak için oynayacağız. Play-off'a en moralli, en formda şekilde girmek için elimizden geleni yapacağız. Erzurumspor bugün aldığı 1 puanla şampiyonluğu garantiledi. Onları da özellikle tebrik etmek istiyorum, yöneticilerini, başkanlarını, teknik heyetini, futbolcularını, bütün çalışanlarını. Erzurumspor bu şampiyonluğu sonuna kadar hak etti. Onlara artık Süper Lig'de başarılar diliyorum. İnşallah darısı bizim başımıza. Bizim de tek hedefimiz Süper Lig."




        - Erzurumspor FK cephesi

        Erzurumspor FK Teknik Direktörü Serkan Özbalta da çok mutlu olduğunu, mutluluğunu anlatacak kelime bulamadığını ifade etti.

        Özbalta, takıma her zaman destek veren Onursal Başkan ve Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen'e teşekkür ederek, geçtiğimiz günlerde annesini kaybeden Erzurumspor FK Başkanı Ahmet Dal'a da başsağlığı diledi.

        Takımın ilk 13 hafta hiç mağlubiyetinin olmadığını ifade eden Özbalta, "Süper Lig hiçbir lige benzemiyor. İki tane güçlü lig var. Bir bu lig, bir de Süper Lig gerçekten çok çok önemli." dedi.

        Seyircilerin kendisine "Bize hakkınızı helal" edin dediğini ifade eden Özbalta, şöyle konuştu:

        "Ama bu zaten son 3-4 aydır bana sokakta her yerde bunu söylüyorlar. 'Hakkını helal et bize hocam' diyorlar. Bizim örf adetlerimizde, geleneklerimizde ve dini görüşümüze göre de, insanlığımıza göre de insanlar hata yapabilirler. Onlar 'Hakkını helal et' dedikten sonra onlar başımızın üstünde yeri var. Benden yana hakkım bütün Erzurum'a, kim o an bizi eleştirdiyse ki eleştiriler olabilir çok normaldir, belki biraz ileriye gidip kırıcı oldu ama benden yana hepsine hakkım helal olsun. Bu şampiyonluk 7'den 70'e bütün Erzurum taraftarına, Erzurum halkına armağan olsun."

        Öte yandan Özbalta'nın maçın ardından yaptığı basın toplantısı sırasında futbolcuların bir anda toplantı alanına girerek su döküp sevinç gösterisinde bulunması ilginç görüntü oluşturdu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

