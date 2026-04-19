Muğla'da polisten kaçan şüpheli apartmanın çatısından düşerek yaşamını yitirdi

Muğla'nın Yatağan ilçesinde çeşitli suçlardan arama kaydı bulunan ve polisten kaçan şüpheli saklanmak için girdiği apartmanın çatısından düşerek hayatını kaybetti.



Yatağan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hakkında çeşitli suçlardan arama kaydı bulunan Y.D.K'nin (17) ilçede olduğunu tespit ederek çalışma yürüttü.



Yeni Mahalle 194 Sokak’ta polis ekiplerini gören şüpheli saklanmak için girdiği apartmandan yan binanın çatısına atlamak isterken dengesini kaybederek 5. kattan zemine düştü.



Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, Y.D.K'nin hayatını kaybettiğini belirledi.



