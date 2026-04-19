Canlı
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Marmaris'e "Aida Stella" kruvaziyeriyle 2 bin 500 turist geldi

        Marmaris'e "Aida Stella" kruvaziyeriyle 2 bin 500 turist geldi

        İtalya bayraklı "Aida Stella" adlı kruvaziyer, Muğla'nın Marmaris ilçesine 2 bin 500 yolcu getirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.04.2026 - 18:55 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Mısır Port Said Limanı ziyaretinin ardından rotasını Muğla'ya çeviren gemi, Marmaris Cruise Port'un büyük iskelesine akşam saatlerinde yanaştırıldı.

        254 metre uzunluğundaki kruvaziyerde, çoğu Alman 2 bin 500 yolcu ve 1500 personel bulunduğu belirtildi.

        Gümrük işlemlerinin ardından gemiden ayrılan turistler, Marmaris Çarşısı, Kaleiçi ve Yat Limanı ile turistik yerleri ziyaret etti.

        Yolcuların bir kısmı yarın çevredeki tarihi ve doğal güzelliklere sahip yerlere düzenlenen günlük turlara katılacak.

        "Aida Stella" yarın demir alarak Alanya Limanı'na gidecek.

        Planlı seferi yarın sabah olan geminin hava şartlarından dolayı Kos Adası ziyaretini iptal edip Marmaris'e sığındığı öğrenildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

