Marmaris'e "Aida Stella" kruvaziyeriyle 2 bin 500 turist geldi

İtalya bayraklı "Aida Stella" adlı kruvaziyer, Muğla'nın Marmaris ilçesine 2 bin 500 yolcu getirdi.



Mısır Port Said Limanı ziyaretinin ardından rotasını Muğla'ya çeviren gemi, Marmaris Cruise Port'un büyük iskelesine akşam saatlerinde yanaştırıldı.



254 metre uzunluğundaki kruvaziyerde, çoğu Alman 2 bin 500 yolcu ve 1500 personel bulunduğu belirtildi.



Gümrük işlemlerinin ardından gemiden ayrılan turistler, Marmaris Çarşısı, Kaleiçi ve Yat Limanı ile turistik yerleri ziyaret etti.



Yolcuların bir kısmı yarın çevredeki tarihi ve doğal güzelliklere sahip yerlere düzenlenen günlük turlara katılacak.



"Aida Stella" yarın demir alarak Alanya Limanı'na gidecek.



Planlı seferi yarın sabah olan geminin hava şartlarından dolayı Kos Adası ziyaretini iptal edip Marmaris'e sığındığı öğrenildi.

