        Bodrum'da çevreyi kirleten 2 kişiye 25 bin lira ceza kesildi

        Bodrum'da çevreyi kirleten 2 kişiye 25 bin lira ceza kesildi

        Muğla'nın Bodrum ilçesinde çevreyi kirlettikleri belirlenen 2 kişiye toplam 25 bin lira idari para cezası kesildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.05.2026 - 12:16 Güncelleme:
        Gündoğan Mahallesi Kızılburun Caddesi’nde araçlarıyla çöp konteynerinin yanına gelen 2 kişi, inşaat atığı dolu çuvalların bir kısmını konteynerlerin içine, bir kısmını ise çevresine bırakarak bölgeden uzaklaştı.


        O anlar, bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.


        İhbar üzerine bölgeye gelen zabıta ekipleri, görüntülerden kimlikleri tespit edilen kişilere ulaştı.


        Çevreyi kirlettikleri gerekçesiyle söz konusu kişilere toplam 25 bin lira idari para cezası uygulanırken, atıklar da aynı kişilere bölgeden kaldırtıldı.


        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

