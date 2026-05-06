        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri Bodrum'da engelli bireyler için asker eğlencesi düzenlendi

        Bodrum'da engelli bireyler için asker eğlencesi düzenlendi

        Muğla'nın Bodrum ilçesinde, engelli bireyler için temsili asker eğlencesi gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.05.2026 - 14:54 Güncelleme:
        Yahşi Özel Eğitim Uygulama Okulu, Kızılay Bodrum Şubesi ve Türkiye Beyazay Derneği Bodrum Şubesi işbirliğiyle Bodrum Belediyesi Müsgebi Düğün Salonu'nda düzenlenen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı, öğrencilerin halk oyunları gösterisiyle devam etti.

        Protokol üyeleriyle pasta kesen engelli bireylere velileri ve öğretmenleri tarafından geleneksel asker kınası yakıldı. Etkinlikte öğrenciler müzik eşliğinde gönüllerince eğlendi. Bazı anneler de duygusal anlar yaşadı.

        Yahşi Özel Eğitim Uygulama Okulu Müdürü Cengiz Vural, gazetecilere, etkinlikte özel gereksinimli bireylerin askerlik ve vatan sevgisi duygularını pekiştirmeyi amaçladıklarını ifade ederek emeği geçenlere teşekkür etti.

        Öğrencilerden Aypar Palu'nun annesi müzisyen Asiye Palu da etkinlikte eğlenceli dakikaların yaşandığını belirterek, kendileri için de özel bir gün olduğunu dile getirdi.

        Programa, protokol üyeleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, öğretmenler, veliler ve öğrenciler katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
