        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri Bodrum FK-Pendikspor maçının ardından

        Trendyol 1. Lig play-off birinci turunda konuk ettiği Atko Grup Pendikspor'u 2-0 yenerek ikinci tura yükselen Sipay Bodrum FK'de teknik sorumlu Sefer Yılmaz, "İlk yarı çok fazla pozisyon olmadı belki ama ikinci yarıda gerçek oyunumuzu sahaya yansıttığımızı düşünüyorum." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.05.2026 - 23:28 Güncelleme:
        Bodrum İlçe Stadı'ndaki maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Yılmaz, çok güzel ve keyifli bir maç olduğunu söyledi.

        Galibiyetlerin devamını getirmek istediklerini aktaran Yılmaz, "Tribünler tıklım tıklım doluydu. Özlediğimiz taraftarlar. Bu galibiyeti onlara armağan ediyoruz. Pendikspor, bu ligin en güçlü takımlarından biri. Tek maçlık bir eşleşme olduğu için tabii iki taraf da biraz dengeli başladı maça. İlk yarı çok fazla pozisyon olmadı belki ama ikinci yarıda gerçek oyunumuzu sahaya yansıttığımızı düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

        Art arda gelen gollerle de güzel bir galibiyet aldıklarını belirten Yılmaz, şöyle konuştu:

        "Buradan Pendikspor oyuncuları ve teknik direktörü Sinan hocayı da tebrik ediyorum, iyi bir takımları var. Biz yolumuza devam ediyoruz. İnşallah 4 tane maçımız var diyorduk, şimdi 3 tane maçımız kaldı. Önce pazartesi günü Çorum FK ile burada oynayacağız, sonra deplasmana gideceğiz. İnşallah o maçı da kazanıp finalde yeniden bütün Bodrum halkının, Bodrum seyircisinin, bizlerin de özlediği Süper Lig'e kavuşmak istiyoruz. Yolun sonu inşallah Konya'da şampiyonluk diyoruz."





        - Atko Grup Pendikspor cephesi


        Atko Grup Pendikspor Teknik Direktörü Sinan Kaloğlu da güzel bir karşılaşma olduğunu, maalesef mağlup olup elendiklerini ifade etti.

        Rakiplerini tebrik eden Kaloğlu, "Bence hak edilen bir galibiyet de değildi, onu da söylemem lazım. Burada hep beraber bir oyun oynadılar gerçekten. İstediğimiz oyunu ilk yarı oynadık, üstün taraftık. Top genel olarak bizdeydi, karşılaşmaya zaten iyi hazırlanmıştık. Saha içinde de bunu yayılım ve pozisyon olarak gösterdik. Kenarlarda genişledik, iç koridorları kullandık ve ceza sahasına girdik ama maalesef ilk yarı o beceriyi gösteremedik." dedi.


        İkinci yarıya iyi başladıklarını belirten ancak rakiplerine olmayan bir kornerin verildiğini savunan Kaloğlu, şunları söyledi:

        "Ömer hoca gerçekten bugün bütün takdir haklarını onlardan yana kullandı. Onlara çok basit faulleri çalıp bize sarı kart gösterirken, aynı yapıyı onlara karşı yaptırmadı. Açıkçası çok formsuzdu bugün. Zaten çok da iyi bir hakem değil açıkçası ama maalesef böyle önemli bir maça atanıyor. Sadece o atanmıyor. Bu arada bir VAR hakemi var, Davut Çelik. Tanımam, bilmem ama bugün 1-0 iken, lütfen tüm spor kamuoyuna söylüyorum, Wilks'in pozisyonuna bir baksınlar 1-0 iken. Bu pozisyon nasıl olur da penaltı olmaz? Bunu bana bir izah etsinler. Şimdi Wilks topa vurmuş ceza sahasında ve rakip gelmiş, indirmiş yere, vurmuş ve burada VAR'daki hocamızın söylediği omuz omuza bir temas. Bir seyredin, pozisyona bir bakın. Nasıl hakkımızın yendiğini göreceksiniz. Ya bu kadar kolay mı? Orada penaltıyı verse belki maç 1-1 olacak, şimdi farklı şeyler de konuşacağız.


        Buradan Tahkim Kurulu Başkanı'na ve oradaki üyelere de sesleniyorum, Ali Aytemur iyi bir çocuk, ben cezadan yana değilim ama şimdi Amedspor karşılaşmasında direkt kırmızı kart görmüş bir oyuncu var ve prosedür gereği de zaten iki maç ceza alması gerekiyor. Hiç kimseye haber vermeden cezası onanmış şekilde bugün, iki maç cezası onanmış şekilde açıklama yapılıyor daha önce. Peki nasıl oluyor da bu karşılaşma öncesi sessiz sedasız Ali Aytemur'un cezası bire indiriliyor? Bana bir açıklama yapsınlar yani neden? Ne oldu? Hatalı mı buldular kırmızı kartı? Peki onandı, ne oldu da sonra tekrar tek maça indirdin sessiz sedasız? Bizim itiraz etmeye, düşünmeye zamanımız bile olmadı, karşımıza çıktı futbolcu birden maçta. Yani nasıl oluyor?"


        Maçtaki hakem yönetimine tepkisini sürdüren Kaloğlu, "Burada çocukların emeklerini harcadınız. Bir hakemler atamışsınız, hakemler zaten formsuz. Olacak penaltıyı vermiyor, olmayacak kornere korner veriyor, dönüşünde gol yiyoruz. Yazık, yazık. Pendikspor çok güzel, güzide bir kulüp. Bizler iyi insanlarız, zaten görüyorsunuz bizim tutumumuzu saha kenarında. Ama böyle mi? Daha mı farklı olmalıyız acaba? Çocuklar bütün sezon uğraştı, play-off'a kaldık. Play-off'tan da umutlarımız vardı, herkesin umutlarını çaldınız. Hepinize yazıklar olsun. Tahkim Kuruluna yazıklar olsun, bu maçın hakemlerine yazıklar olsun. Gerçekten bu çocukların emeklerini çaldılar. Allah'a havale ediyorum hepinizi, başka hiçbir şey demiyorum." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

