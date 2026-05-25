Fethiye Belediye Başkanı Karaca'ya yönelik silahlı saldırıya ilişkin gözaltı sayısı 4'e yükseldi
Muğla'da, Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca'ya yönelik silahlı saldırıya ilişkin gözaltına alınanların sayısı 4'e yükseldi.
Akarca Mahallesi'ndeki evinin önünde Karaca'ya yönelik silahlı saldırıya ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, soruşturma kapsamında bir şüpheliyi daha gözaltına aldı.
Böylece ifade işlemleri devam eden 3 zanlı ile gözaltına alınanların sayısı 4 oldu.
Öte yandan ekiplerin bir tabanca da ele geçirdiği öğrenildi.
- Olay
Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca, 23 Mayıs'ta evinin çevresinde keşif yapan maskeli bir şüphelinin silahlı saldırısına uğrayarak ayağından yaralanmış ve hastanede tedavi altına alınmıştı.
Muğla İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, saldırıyı gerçekleştiren zanlı ile onunla hareket ettiği ve kaçmasına yardım eden 2 şüpheli gözaltına alınmıştı.
