İtalyan "Fusion Project" grubu Marmaris'te konser verdi

Muğla'nın Marmaris ilçesinde uluslararası sanat etkinlikleri kapsamında İtalyan "Fusion Project" grubu sahne aldı.



Marmaris Belediyesi tarafından düzenlenen etkinlikte, İtalya Salerno Giuseppe Martucci Konservatuvarı bünyesinde çalışmalarını sürdüren sanatçılar performans sergiledi.



Armutalan Kültür Merkezi'ndeki konserde, piyanist Guglielmo Guglielmi, kontrabasçı Aldo Vigorito, tenor saksafoncu Pierfrancesco Valente, gitarist Francesco Landri, davulcu Mirko Di Donna ve vokalist Roberta Amanda D'Agosto yer aldı.



Caz, pop ve modern müzik tınılarını doğaçlama teknikleriyle harmanlayan grup, Steps Ahead başta olmak üzere Fusion döneminin önde gelen bestecilerinden esinlenen repertuvarlarını sundu.



Sanatçıların teknik ustalıklarını ve müzikal uyumlarını sergilediği etkinlik, sanatseverler tarafından ilgiyle takip edildi.

