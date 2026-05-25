        Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Aras'tan Kurban Bayramı mesajı

        Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Aras'tan Kurban Bayramı mesajı

        Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Kurban Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

        Giriş: 25.05.2026 - 12:07 Güncelleme:
        Başkan Aras, mesajında, "Yüzyıllardan beri hoşgörünün, dayanışmanın ve birlikte yaşama kültürünün en güzel hallerinin yaşandığı Muğla'mızda, bayramların bu kadim ruhunu hep birlikte yaşatıyoruz." ifadesini kullandı.

        Bayramların, aynı sofrada buluşmayı, kırgınlıkları geride bırakmayı, büyükleri ziyaret etmeyi, çocukların sevincine ortak olmayı ve ihtiyaç sahiplerini unutmamayı yeniden hatırlattığına dikkati çeken Aras, Kurban Bayramı'nda da dayanışmayı, kardeşliği ve paylaşmayı en derinden hissettiklerini ifade etti.

        Aras, çocukların neşesinin, büyüklerin duasının ve komşuların selamının bayramların en kıymetli tarafı olduğuna işaret ederek, kentteki bayram tedbirlerine ilişkin şunları kaydetti:

        "Muğla'mız aynı zamanda her bayram döneminde milyonlarca yerli ve yabancı misafiri ağırlayan önemli bir turizm kentidir. Bunun için bayram boyunca kentimizde yaşanacak yoğunluk nedeniyle Muğla Büyükşehir Belediyesi olarak tüm ekiplerimizle sahada olmaya devam edeceğiz. Hem hemşerilerimizin hem de kentimize gelen misafirlerimizin huzurlu, güvenli ve sağlıklı bir bayram geçirebilmesi için tüm tedbirlerimizi alıyoruz."

        - "Geriye çöp değil güzel hatıralar bırakalım"

        Bayram tatili için kente gelen misafirlere de çağrıda bulunan Aras, Muğla'nın yüzde 68'inin ormanlarla kaplı olduğunu hatırlatarak, yangına neden olabilecek davranışlardan uzak durulması gerektiğine vurgu yaptı.

        Doğaya karşı sorumlulukla hareket edilmesi, çevrenin temiz tutulması, çöp bırakılmaması ve suyun tasarruflu kullanılması konularında da uyarılarda bulunan Aras, "Bu eşsiz doğada geriye çöp değil güzel hatıralar bırakalım." ifadelerini kullandı.

        Kurban Bayramı'nın tüm dünyada barışın, kardeşliğin ve dayanışmanın güçlenmesine vesile olmasını dileyen Aras, başta Muğlalılar olmak üzere Türk milletinin ve tüm İslam aleminin bayramını kutladı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

