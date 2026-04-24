Muğla'da öğrenciler bocce turnuvasında mücadele etti

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde öğrenciler, bocce turnuvasında dereceye girebilmek için ter döktü. Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğünce organze edilen etkinliğe farklı okullardan 135 öğrenci katıldı. Turnuvada 14 takım 7 kategoride mücadele etti. Organizasyon boyunca sporcuların performansı ilgiyle takip edildi. Müsabakaların ardından dereceye giren takımlara ödülleri düzenlenen törenle verildi. İlçe Milli Eğitim Müdürü İlkay Şumur, spor faaliyetlerinin gençlerin sosyal ve fiziksel gelişimine katkı sağladığını belirtti.

