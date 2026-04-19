        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri Muğla'da "süperiletkenlik" ve "kuantum teknolojileri" konferansları başladı

        Muğla'da "süperiletkenlik" ve "kuantum teknolojileri" konferansları başladı

        Muğla'nın Fethiye ilçesinde "11. Uluslararası Süperiletkenlik ve Manyetizma Konferansı" ile "4. Uluslararası Kuantum Malzemeleri ve Teknolojileri Konferansı" başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.04.2026 - 15:36 Güncelleme:
        Muğla'da "süperiletkenlik" ve "kuantum teknolojileri" konferansları başladı

        Muğla'nın Fethiye ilçesinde "11. Uluslararası Süperiletkenlik ve Manyetizma Konferansı" ile "4. Uluslararası Kuantum Malzemeleri ve Teknolojileri Konferansı" başladı.

        Ölüdeniz Mahallesi'ndeki bir otelin kongre merkezinde başlayan konferanslara, 62 ülkeden 850 bilim insanı katılıyor.

        Konferanslara başkanlık yapan Prof. Dr. Ali Gencer, AA muhabirine, amaçlarının barış içinde daha yaşanılabilir dünyanın inşasına katkıda bulunmak olduğunu söyledi.

        Özellikle 1991 yılı sonrasında imzalanan bazı anlaşmalarla iklim değişikliğine ve karbon salımını önlemeye yönelik çalışmalar açısından yenilikçi ve çevre dostu teknolojilerin gelişiminde önemli mesafeler alındığını ifade eden Gencer, etkinlikte süperiletken teknolojiler, manyetizma teknolojileri ile son zamanda hızla gelişen ve birbiriyle iç içe geçen interdisipliner yapı altında kuantum teknolojilerindeki gelişmelerin inceleneceğini anlattı.

        - "Türkiye'nin teknoloji yarışında faydamız olsun istiyoruz"

        Türkiye'nin yeraltı zenginlikleri açısından dünyanın önde gelen ülkelerinden olduğunu vurgulayan Gencer, şunları kaydetti:

        "Yer altındaki zenginliklerimizi insanlık yararına dönüştürme süreçleri yüksek teknoloji, bilgi birikimi, altyapı ve insan kaynağı içermektedir. Türkiye'de her ne kadar bir mesafe alınsa da bu alanda yapılması gereken, kendi başımıza yapmakta zorlandığımız hususlarda uluslararası yararlı, makbul enstitülerle işbirliğine gitmek. Türkiye'nin teknoloji yarışında bir nebze tuzumuz, faydamız olsun istiyoruz. Bu yüzden bu kongreyi düzenliyoruz. Yüksek teknolojideki ağırlığımızı artırmak zorundayız. Bu yüzden de konferanslar iyi platformlardır."

        Teknolojik gelişmelere katkı sağlamak için konferanslara emek verdiklerini belirten Gencer, "İnşallah ülkemiz gelişmiş ülkeler liginde yerini koruyacaktır. Türkiye'nin yeni gelişen teknolojilere sahip olması gerekiyor. Bu teknolojiler aynı zamanda mevcut teknolojileri akamete uğratacaktır." değerlendirmesini yaptı.

        Açılış töreninde, alanlarında önemli buluşları olan 6 yabancı bilim insanına ödül verildi.

        Konferanslar 26 Nisan'da sona erecek.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Trump: İran ile anlaşmaya varılabilir
        Trump: İran ile anlaşmaya varılabilir
        Bakan Fidan'dan açıklamalar
        Bakan Fidan'dan açıklamalar
        "Savaş peşinde değiliz, haklarımızı talep ediyoruz"
        "Savaş peşinde değiliz, haklarımızı talep ediyoruz"
        İran Hürmüz'ü yeniden kapattı
        İran Hürmüz'ü yeniden kapattı
        Korkunç kaza! Bariyerlere çarptı, yangında öldü!
        Korkunç kaza! Bariyerlere çarptı, yangında öldü!
        "Annem bana can verdi ben ona hayat"
        "Annem bana can verdi ben ona hayat"
        21. İstanbul Yarı Maratonu'nda zafer Matata ve Gitonga'nın
        21. İstanbul Yarı Maratonu'nda zafer Matata ve Gitonga'nın
        "Süreç bizim için umuttur"
        "Süreç bizim için umuttur"
        beIN Trio'dan Gençlerbirliği - Galatasaray yorumları
        beIN Trio'dan Gençlerbirliği - Galatasaray yorumları
        Gülistan Doku soruşturmasında son durum
        Gülistan Doku soruşturmasında son durum
        Maratonda robotlar insanları geçti!
        Maratonda robotlar insanları geçti!
        Kartal, Samsun'a konuk oluyor
        Kartal, Samsun'a konuk oluyor
        Genç kadını bilezikleri için öldürdüler!
        Genç kadını bilezikleri için öldürdüler!
        Türkiye'nin '5.0 Devrimi'
        Türkiye'nin '5.0 Devrimi'
        Tüyler ürperten ifadeler
        Tüyler ürperten ifadeler
        Üç çocuklu hayat
        Üç çocuklu hayat
        Uzun yaşamın sırrı bu 5 bölgede gizli!
        Uzun yaşamın sırrı bu 5 bölgede gizli!
        "Babam eşim tarafından darbedildi"
        "Babam eşim tarafından darbedildi"
        Dünyanın en derin metro istasyonları
        Dünyanın en derin metro istasyonları
        Okan Buruk'tan hakem isyanı ve derbi sözleri!
        Okan Buruk'tan hakem isyanı ve derbi sözleri!

