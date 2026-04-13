Muğla'da uyuşturucu operasyonlarında 3 zanlı tutuklandı
Muğla'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.
Muğla'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığınca uyuşturucuyla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalarda geçen hafta 22 narkotik olayına müdahale edildi.
Ekipler, düzenledikleri operasyonlarda, bir miktar uyuşturucu, sentetik ecza, 8 uyuşturucu kullanma aparatı, hassas terazi ele geçirdi.
Operasyonlarda 4 şüpheli gözaltına alındı.
İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 3'ü tutuklandı, 1 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
